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تیم امید در مسابقات فوتسال رده سنی نونهالان بیضا عنوان نخست را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس هیات فوتبال شهرستان بیضا گفت: در مسابقات فوتسال رده سنی نونهالان این شهرستان که با شرکت هشت تیم در یک گروه به صورت دورهای در سالن مجموعه ورزشی شهدا برگزار شد ، تیم امید با ۱۶ امتیاز عنوان نخست مسابقات را کسب کرد.
عبودی افزود: در این دوره از مسابقات تیمهای صبا و آپادانه با کسب ۱۱ و ۱۰ امتیاز به ترتیب مقامهای دوم و سوم را کسب کردند.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.