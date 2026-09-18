به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس هیات فوتبال شهرستان بیضا گفت: در مسابقات فوتسال رده سنی نونهالان این شهرستان که با شرکت هشت تیم در یک گروه به صورت دوره‌ای در سالن مجموعه ورزشی شهدا برگزار شد ، تیم امید با ۱۶ امتیاز عنوان نخست مسابقات را کسب کرد.

عبودی افزود: در این دوره از مسابقات تیم‌های صبا و آپادانه با کسب ۱۱ و ۱۰ امتیاز به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.