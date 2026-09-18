به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و روز قم، مسابقات پومسه ابداعی تکواندو با همکاری هیئت تکواندو بسیج و سپاه استان قم و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم در خانه تکواندو استان برگزار شد.

در رده سنی زیر ۱۲ سال، بخش سبز و آبی، آیلین رضازاده، حلما فعلی و مهسا رضایی به ترتیب اول تا سوم شدند و در بخش قرمز و مشکی، فاطمه عباسی به مقام نخست و پرنیا مختاری به مقام دوم رسید.

در رده سنی ۱۲ تا ۱۴ سال، بخش سبز و آبی، زینب ذاکری اکبر اول، ریحانه فیضی‌زاده دوم و محیا سادات مطهری و زینب رستمی مشترکاً سوم شدند. در بخش قرمز و مشکی نیز نسترن جعفری، ساجده کاظمان و نازنین زهرا آرمینه و فاطمه فامرینی به ترتیب عناوین اول، دوم و سوم مشترک را کسب کردند.

در رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال، بخش سبز و آبی، نیایش خداقلی‌پور، حنانه فیضی‌زاده و نازنین زینب ساجدی عناوین اول تا سوم را به دست آوردند. در بخش قرمز و مشکی نیز پرستو نجفی‌فرد اول، الینا هدایتی دوم و انسیه کشوری و نازنین زهرا شاهمردی مشترکاً سوم شدند.

در رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال بخش قرمز و مشکی، دینا دهقانی به مقام نخست رسید، ریحانه مرادی البرزی دوم شد و زهرا رحیم‌پورفرد و هستی جوکار به مقام سوم مشترک دست یافتند.

در پایان رقابت‌ها نیز از نفرات برتر با اهدای حکم، مدال و هدایای ویژه تجلیل شد.