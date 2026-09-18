«شیرین مزاری» وزیر سابق حقوق بشر پاکستان با حمایت از موضع پاکستان در قبال نامزدی ایران در هیئت رئیسه کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی، اقدام اسلام آباد در حمایت از درخواست تهران برای برگزاری رای گیری مخفی را موضعی اصولی در برابر فشار‌های آمریکا دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، «شیرین مزاری» در پیامی اعلام کرد: ایران از سوی گروه منطقه‌ای برای عضویت در هیئت رئیسه کنفرانس عمومی آژانس نامزد شده بود، اما آمریکا با این نامزدی مخالفت کرد.

به گفته وی، ایران برای جلوگیری از تاثیرگذاری فشار آمریکا بر رای کشورها، خواستار برگزاری رای گیری مخفی شد و این درخواست به حمایت ۹ کشور دیگر نیاز داشت که پاکستان با پیوستن به آن، زمینه تامین آرای لازم را فراهم کرد و در نهایت ایران در این روند پیروز شد.

وزیر سابق حقوق بشر پاکستان در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد شدید از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، وی را «دست نشانده آمریکا» خواند و مدعی شد عملکرد او اعتبار آژانس را تضعیف کرده است.

مزاری همچنین با انتقاد از وضعیت کنونی نظام منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، خواستار توجه به برنامه هسته‌ای رژیم صهیونیستی و ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای شد.

وی همچنین گفت: تا زمانی که برنامه هسته‌ای رژیم صهیونیستی تحت نظارت‌های پادمانی آژانس قرار نگیرد یا منطقه خاورمیانه به منطقه عاری از سلاح هسته‌ای تبدیل نشود، کشور‌های مسلمان نباید از حق خود برای توسعه برنامه‌های هسته‌ای صرف نظر کنند.

مزاری برای دیدگاه خود به تجربه کره شمالی و همچنین سابقه پاکستان اشاره کرد و مدعی شد پس از دستیابی کره شمالی به سلاح هسته‌ای، تهدید‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای این کشور متوقف شد.