به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنج گفت: برداشت لیموترش از ۳۵۰ هکتار باغ‌های این شهرستان آغاز شده است و پیش بینی می‌شود تا آذر ماه ۹ هزار تن محصول برداشت و به بازار مصرف داخلی عرضه شود.

علی علی پور با بیان اینکه رقم محلی لیسبون پرشین از ارقام لیموترش این شهرستان است افزود: روستا‌های جهره، لاغر، مکویه، تنگ نارک و اکبرآباد در بخش مرکزی چاه طوس و خرافیدویه در بخش محمله از مراکز عمده تولید لیموترش در این شهرستان است.

شهرستان خنج در جنوب فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.