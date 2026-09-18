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کشاورزان خنجی برداشت لیموترش را از ۳۵۰ هکتار باغهای خود آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنج گفت: برداشت لیموترش از ۳۵۰ هکتار باغهای این شهرستان آغاز شده است و پیش بینی میشود تا آذر ماه ۹ هزار تن محصول برداشت و به بازار مصرف داخلی عرضه شود.
علی علی پور با بیان اینکه رقم محلی لیسبون پرشین از ارقام لیموترش این شهرستان است افزود: روستاهای جهره، لاغر، مکویه، تنگ نارک و اکبرآباد در بخش مرکزی چاه طوس و خرافیدویه در بخش محمله از مراکز عمده تولید لیموترش در این شهرستان است.
شهرستان خنج در جنوب فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.