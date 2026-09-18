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سی و هفتمین یادواره سرداران و ۱۲۷ شهید شهر ایزدخواست شهرستان آباده با حضور قشرهای مختلف مردم برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سی و هفتمین یادواره سرداران و ۱۲۷ شهید شهر ایزدخواست آباده با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای شهدا و مسئولان در مجتمع فرهنگی فاطمیه گلزار شهدای این شهر برگزار شد.
این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام ایزدخواست و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد و حاضران با ادای احترام به مقام شهدا بر تداوم راه و آرمانهای آنان تاکید کردند.
سخنرانی آیتالله سیدعلیرضا دانا نماینده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه آباده، روایتگری رزمندگان، مداحی و اجرای گروه سرود نغمههای بهشتی از برنامههای این مراسم بود.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.