نخست‌وزیر تایلند با تأکید بر برخورد قاطع با اتباع خارجی متخلف، به استانداران و مسئولان محلی دستور داد در صورت احراز تخلف، روند اخراج آنان از این کشور را بدون تأخیر اجرا کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، «آنوتین چارنویراکول» نخست‌وزیر و وزیر کشور تایلند، در نشستی با استانداران و مسئولان اداری سراسر این کشور گفت اتباع خارجی که رفتار تهاجمی یا نامطلوب دارند، از مردم تایلند سوءاستفاده می‌کنند یا قوانین این کشور را نقض می‌کنند، باید با اقدام قاطع روبه‌رو شوند.

بر اساس این دستور، اتباع خارجی که به‌طور غیرقانونی زمین اشغال می‌کنند، بدون مجوز به فعالیت تجاری یا اشتغال می‌پردازند و یا به سنت‌ها و فرهنگ تایلند بی‌احترامی می‌کنند، در صورت احراز شرایط قانونی از کشور اخراج می‌شوند.

در همین چارچوب، یک تبعه اسرائیلی و یک تبعه فرانسوی نخستین اتباع خارجی بودند که بر اساس مقررات جدید، حکم اخراج از تایلند درباره آنان صادر شد.

در هفته‌های اخیر اعتراض‌هایی در تایلند علیه رفتار برخی اتباع و گردشگران اسرائیلی برگزار شده است. اخیرا صد‌ها نفر در برابر سفارت رژیم صهیونیستی در بانکوک تجمع کردند و خواستار رعایت قوانین، فرهنگ و عرف تایلند از سوی اتباع خارجی، به‌ویژه گردشگران اسرائیلی، شدند.