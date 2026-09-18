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فرمانده انتظامی شهرستان بام و صفیآباد از دستگیری ۲ متهم به قتل در پی درگیری دستهجمعی در یک مراسم عروسی و جانباختن یک نفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ مهدی خانی اظهار داشت: حدود ۲ سال قبل، دو نفر در روستای الست شهرستان بام و صفیآباد با یکدیگر تصادف کرده بودند که در پی شکایت و طی شدن مراحل قضائی، پرونده به محکومیت یکی از طرفین منجر شده بودو این اختلاف قدیمی شب گذشته در یک مراسم عروسی مجدداً شکل گرفت و به درگیری دستهجمعی انجامید.
وی گفت: در جریان این درگیری، ۵ نفر با سلاح سرد مجروح شدند که متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر به علت وخامت وضعیت برای ادامه درمان به بیمارستان بجنورد اعزام شد و ۳ مجروح دیگر نیز تحت مداوا قرار دارند
وی افزود: در ادامه اقدامات پلیسی، ۲ متهم که در قتل مشارکت داشتند شناسایی و دستگیر شدند و تحقیقات تکمیلی درباره ابعاد این حادثه ادامه دارد.