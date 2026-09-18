رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد گفت: در ۲ روز اخیر، سه خودروی شوتی با ۲۷ سرنشین افغانستانی در جاده های استان توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ حسن دانایار رئیس پلیس راه استان گفت: با توجه به تصادف مرگبار روز شنبه ۲۱ شهریور در محور یاسوج اصفهان که علت آن انحراف به چپ خودرو حامل ۹ نفر سرنشین غیرایرانی بود، طرح کنترل و ارتقای امنیت ترافیکی برای کنترل خودروهای شوتی و حمل اتباع افغانستانی از روز گذشته در استان اجرا شد که طی روز گذشته و امروز(چهارشنبه و پنجشنبه ۲۵ و ۲۶ شهریور) تعداد سه دستگاه خودرو شوتی توقیف شد که ۲۷ نفر سرنشین افغانستانی داشتند.

وی ادامه داد: ضمن توقیف خودروها و انتقال آنها به پارکینگ، ۲۷ تبعه غیرایرانی هم تحویل مراجع مربوطه داده شدند.

رئیس پلیس راه استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: طی ۶ ماهه امسال یک هزار و ۹۷۰ توقیف خودروی شوتی داشتیم که تعدادی از آنها حامل بار بوده و تعدادی نیز بدون بار و در حال برگشت بودند.

دانایار تاکید کرد: موضوع شوتی‌ها در استان کهگیلویه و بویراحمد یک موضوع گسترده است چراکه بیشتر تصادفات واژگونی خودرو، خروج از جاده و حوادثی است که یک طرف آنها خودروهای شوتی بوده و باعث می‌شوند تصادفات رخ به رخ اتفاق افتاده و خانواده‌های زیادی را داغدار کنند.

وی اضافه کرد: انتظار داریم دستگاه قضایی در زمینه توقیف این خودروها به‌گونه‌ای برخورد کند تا رانندگان این خودروها متنبه شده و حمل بار از طریق شوتی را رها کنند.

رئیس پلیس‌راه کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: این استان همجوار با استان‌های بزرگی از جمله اصفهان، فارس و بوشهر است که خودروهای شوتی از مناطق جنوبی کشور بارگیری کرده و مسیر جاده‌های استان کهگیلویه بویراحمد را انتخاب می‌کنند.