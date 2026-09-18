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رییس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: کلاسهای درس دانشجویان مقطع کارشناسی بهصورت ترکیبی از ۲۹ شهریورماه تا ۲۲ مهرماه به صورت غیرحضوری و برخط برگزار میشود و از تاریخ ۲۵ مهرماه، آموزش حضوری خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیحسین حسینزاده با اشاره به اینکه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ از ۲۹ شهریورماه امسال با حضور دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد، آغاز میشود گفت : با توجه به تأکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر برگزاری حضوری کلاسهای درس، زمان آغاز نیمسال نخست دانشجویان نو ورود نیز پس از اعلام نتایج نهایی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام خواهد شد.
حسینزاده، اضافه کرد: آموزش دانشجویان بینالملل مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی نیز همزمان با آغاز نیمسال اول تحصیلی، به صورت حضوری برگزار میشود.
اطلاعیۀ نحوۀ آغاز سال تحصیلی جدید به شرح زیر است:
۱- مقطع کارشناسی (ورودیهای ۱۴۰۴ و قبل از آن در تمامی رشتهها و دکتری عمومی دامپزشکی) از تاریخ ۲۹ شهریورماه تا ۲۲ مهرماه بهصورت غیرحضوری (مجازی) در بستر سامانۀ مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه (LMS) برگزار میگردد و آغاز آموزش حضوری از روز شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ خواهد بود.
در ارتباط با دانشجویان دامپزشکی عمومی که دروس کارورزی دارند، آموزش به شکل حضوری و از ۲۹ شهریورماه خواهد بود.
۲- مقطع تحصیلات تکمیلی (دکتری و کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۴ و قبل از آن در تمامی رشتهها) از تاریخ ۲۹ شهریورماه و به صورت آموزش حضوری خواهد بود.
۳- ورودیهای ۱۴۰۵ (تمامی رشتهها):
برای دوره دکتری ثبتنام حضوری و کلاسهای درسی به شکل آموزش حضوری، از یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ خواهد بود.
برای دانشجویان نو ورود کارشناسی و کارشناسی ارشد، اطلاعرسانی پس از اعلام نتایج از سوی سازمان سنجش انجام خواهد شد.