امام جمعه آبادان با اشاره به در پیش بودن بازگشایی مدارس، بر ضرورت حمایت از آموزش و پرورش و برنامه‌ریزی برای جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی سال گذشته تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجت‌الاسلام والمسلمین غبیشاوی امام جمعه آبادان در خطبه‌های نماز جمعه گفت: آموزش و پرورش رسالت والایی برعهده دارد و نباید این نهاد را در انجام مسئولیت‌های خود تنها گذاشت.

او افزود: با آغاز سال تحصیلی جدید باید شرایطی فراهم شود تا دانش‌آموزان بدون دغدغه به تحصیل بپردازند و عقب‌ماندگی‌های آموزشی سال گذشته نیز جبران شود.

امام جمعه آبادان با اشاره به اهمیت مسائل تربیتی در کنار آموزش گفت: یکی از ارکان جنگ تحمیلی، جنگ فرهنگی است و دشمن تلاش می‌کند نسل جوان ما را از ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی دور کند، بنابراین مسئولیت والدین و مربیان در این زمینه بیشتر از گذشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین غبیشاوی با تاکید بر ضرورت حمایت از دانش‌آموزان کم‌بضاعت گفت: خیران و مردم می‌توانند واسطه خیر برای دانش‌آموزان نیازمند باشند و با حمایت از خانواده‌های کم‌بضاعت شرایطی را فراهم کنند تا فرزندان این خانواده‌ها با آرامش در مدرسه حضور یابند و از تحصیل باز نمانند.

او با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس گفت: دستاورد‌های هشت سال دفاع مقدس باید در چنین روز‌هایی مرور و برای نسل جوان تبیین شود، ملت ایران با سلاح ایمان و خودباوری در مقابل جبهه کفر ایستاد.

امام جمعه آبادان افزود: کشور‌های سلطه‌گر و در راس آنها آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کردند حکومت اسلامی نوپا را شکست دهند، اما قدرت ایمان و خودباوری مردم موجب شکست آنها شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین غبیشاوی ادامه داد: همه قوای استکبار تلاش کردند نور انقلاب را کم‌رنگ کنند، اما مردم با قدرت ایمان در برابر آنها ایستادند و در جنگی که امروز با آن مواجه هستیم نیز با توکل بر خدا پیروز خواهیم شد.

او با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب گفت: مردم بیش از ۲۰۰ شب پای انقلاب ایستادند و حتی در شرایط سخت جوی، سنگر خیابان را رها نکردند.

خطیب جمعه آبادان در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت مردم یمن گفت: یمن و انصارالله سال‌ها جنگ، تحریم و محاصره را تحمل کرده‌اند و دشمن نمی‌خواهد یمن کشوری مقتدر و مستقل باشد، اما مردم این کشور همچنان به مقاومت و ایستادگی خود ادامه می‌دهند.

او افزود: جمهوری اسلامی ایران با سیاست‌های خود و تحت رهبری رهبر معظم انقلاب در کنار انصارالله پیش خواهد رفت تا دسیسه‌های آمریکا، صهیونیست‌ها و دست‌نشاندگان آنها از بین برود.

امام جمعه آبادان با تشکر و قدردانی از تمامی تلاش های صدا و سیما در سراسر کشور گفت: کارکنان صدا و سیما همچون رزمندگان که پای لانچر هستند جانفشانی کردند و در این زمینه چند شهید تقدیم کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین غبیشاوی با اشاره به فرا رسیدن فصل بارندگی گفت: با توجه به پیش‌بینی بارندگی زودرس مجموعه شهرداری و آبفا باید آمادگی کامل داشته باشند.

او ادامه داد: باران‌های سیل‌آسا پیش رو است، اما باران رحمت الهی نباید موجب مزاحمت و ایجاد مشکل برای مردم شود و دستگاه‌های متولی باید از هم‌اکنون تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.