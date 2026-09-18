پاکستان و آژانس بین المللی انرژی اتمی توافقنامه پادمان نیروگاه هسته‌ای چشمه ۵ را در مقر آژانس در وین امضا کردند؛ توافقی که چارچوب نظارت و بازرسی آژانس بر مواد و تاسیسات هسته‌ای این نیروگاه را مشخص می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، این توافقنامه میان «دکتر راجا علی رضا انور» رئیس کمیسیون انرژی اتمی پاکستان و «رافائل ماریانو گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مقر این نهاد در وین به امضا رسید.

بر اساس توافق پادمان، آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌تواند با انجام اقدامات نظارتی و راستی آزمایی، استفاده صلح آمیز از مواد و تاسیسات هسته‌ای اعلام شده را بررسی و تایید کند.

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در مارس ۲۰۲۶ توافقنامه پادمان چشمه ۵ را به صورت اجماعی تصویب کرده بود و امضای آن در وین، گام دیگری برای اجرای این توافق به شمار می‌رود.

نیروگاه هسته‌ای چشمه ۵ با ظرفیت تولید ۱۲۰۰ مگاوات در حال ساخت است و نصب گنبد ساختمان راکتور نیز به عنوان یکی از مراحل مهم ساخت این نیروگاه انجام شده است. بر اساس برنامه اعلام شده پاکستان هدف گذاری کرده است این نیروگاه در سال ۲۰۲۸ وارد مدار شود.

با بهره برداری از چشمه ۵، یک منبع بزرگ تولید برق کم کربن به شبکه برق پاکستان اضافه خواهد شد و انتظار می‌رود این نیروگاه در تامین انرژی مورد نیاز این کشور نقش داشته باشد.

چهار واحد کنونی نیروگاه چشمه شامل چشمه ۱، ۲، ۳ و ۴ نیز تحت پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارند. نیروگاه‌های کراچی ۲ و کراچی ۳ نیز از دیگر واحد‌های برنامه تولید برق هسته‌ای پاکستان هستند.

وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده است شش نیروگاه هسته‌ای فعال این کشور در مجموع ظرفیت نصب شده ۳ هزار و ۵۳۰ مگاوات دارند و میانگین ضریب بهره برداری آنها بیش از ۹۰ درصد بوده است.

همزمان با امضای توافقنامه چشمه ۵، هیئت‌های پاکستان و چین نیز در وین دیدار کردند و درباره همکاری‌های کنونی و آینده دو کشور در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای و فناوری هسته‌ای گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، هیئت پاکستانی به ریاست رئیس کمیسیون انرژی اتمی این کشور و هیئت چینی به ریاست رئیس سازمان انرژی اتمی چین حضور داشتند.

امضای توافقنامه پادمان چشمه ۵ در حالی انجام شده است که پاکستان توسعه برنامه انرژی هسته‌ای صلح آمیز خود را برای تامین نیاز‌های انرژی کشور دنبال می‌کند و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی و چین را در زمینه استفاده صلح آمیز از فناوری هسته‌ای ادامه می‌دهد.