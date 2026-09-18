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آیتالله سعیدی در خطبههای نماز جمعه قم با اشاره به تحولات جبهه مقاومت و پیروزی رزمندگان انصارالله یمن گفت: همانگونه که آزادسازی خرمشهر در دوران دفاع مقدس معادلات جنگ تحمیلی را تغییر داد؛ پیروزیهای اخیر رزمندگان یمن و آزاد کردن باب المندب نیز معادلات نبرد در منطقه را تغییر داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیتالله سید محمد سعیدی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم با اشاره به تحولات جبهه مقاومت و پیروزی رزمندگان انصارالله یمن گفت: همانگونه که آزادسازی خرمشهر در دوران دفاع مقدس معادلات جنگ تحمیلی را تغییر داد؛ پیروزیهای اخیر رزمندگان یمن و آزاد کردن باب المندب نیز معادلات نبرد در منطقه را تغییر داده است.
امام جمعه قم افزود: وجه مشترک رزمندگان اسلام در ایران و یمن، باور و اعتقاد به نصرت الهی است و همانگونه که خداوند خرمشهر را آزاد کرد، امروز نیز جبهه مقاومت را در موقعیت جدیدی از قدرت قرار داده است.
آیتالله سعیدی تأکید کرد: مسیر قدرتیابی جبهه اسلام و مقاومت تا تحقق پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت و مردم ایران نیز با حضور مستمر در صحنه، بر باور خود به وعده نصرت الهی تأکید میکنند.
خطیب جمعه قم با اشاره به حضور بیش از ۲۰۰ شب مردم در تجمعات و برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی و پرچم یا لثارات الحسین، گفت: مردم با فریادهای خود به دشمنان پیام میدهند هرگونه تجاوز به جمهوری اسلامی ایران با پاسخ سخت ملت ایران و نیروهای مسلح روبهرو خواهد شد.
آیتالله سعیدی همچنین با گرامیداشت سالروز ولادت امام حسن عسکری (ع)، این امام همام را حلقه پایانی حیات طیبه ائمه اطهار (ع) در مسیر حاکمیت توحیدی و ایجاد تمدن اسلامی دانست و گفت: آمادهسازی شیعیان برای دوران غیبت، معرفی امام زمان (عج) به شیعیان خاص، مقابله با فتنههای عقیدتی و گسترش مکتب تشیع از مهمترین اقدامات امام حسن عسکری (ع) بود.
امام جمعه قم همچنین با گرامیداشت سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: حضرت معصومه (س) با ورود به قم، جغرافیای معنوی ایران را تغییر دادند و در عمر کوتاه خود نشان دادند یک بانوی مسلمان با حفظ حجاب، عفاف و حیا میتواند نقشآفرین و تمدنساز باشد.
وی حضرت فاطمه معصومه (س) را الگویی برای دختران و بانوان دانست و افزود: زیارت آن حضرت از برکات معنوی فراوانی برخوردار است و در روایات اهلبیت (ع) بر جایگاه ممتاز حضرت معصومه (س) و مقام شفاعت ایشان تأکید شده است.