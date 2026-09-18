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ورزشکاران استان فارس در روزهای اخیر با کسب عناوین قهرمانی کشوری در رشته بدمینتون، حضور در اردوهای ملی والیبال و راهیابی به مسابقات انتخابی جام جهانی تنتپگینگ، روزهای پرفروغی را برای ورزش استان رقم زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ورزشکاران استان فارس در روزهای اخیر با کسب عناوین قهرمانی کشوری در رشته بدمینتون، حضور در اردوهای ملی والیبال و راهیابی به مسابقات انتخابی جام جهانی تنتپگینگ، روزهای پرفروغی را برای ورزش استان رقم زدند.
۱. درخشش فارس در مسابقات ملی و بینالمللی اسبسواری
تیم ملی تنتپگینگ ایران برای نخستین بار در رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ عمان حضور خواهد یافت. در این میان، استان فارس با چهار نماینده شامل مجتبی فرهادیانفرد و محمدرضا صمیمی (مربی)، و پیمان دانشمندی و سلمان زارع قشلاقی (ورزشکار) سهم پررنگی در ترکیب تیم ملی دارد. تنتپگینگ از رشتههای کهن اسبسواری است که در آن سوارکاران با نیزه و شمشیر، اهداف روی زمین یا معلق را هدف قرار میدهند.
۲. فتح سکوی قهرمانی توسط بدمینتونبازان بانوان فارس
تیم بدمینتون بانوان استان فارس در نخستین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت ورزش و جوانان که به میزبانی استان اصفهان برگزار شد، موفق شد عنوان قهرمانی کشور را در بخشهای دوبل و تیمی از آن خود کند.
۳. آغاز رقابتهای تنیس روی میز رنکینگ استان در شیراز
همچنین مسابقات تنیس روی میز رنکینگ استان فارس با شرکت ۲۰۰ پینگپنگباز در رده سنی آزاد و با هدف گرامیداشت یاد خاطره شهدا، در شهر شیراز آغاز شد.
۴. پیوستن فوتبالیست لامردی به فجر شهید سپاسی
در حوزه فوتبال، رضا قیصری، بازیکن اهل روستای کمالی بخش خیرگو از توابع شهرستان لامرد و عضو سابق تیم فوتبال خلیجفارس شیراز، با امضای قراردادی یکساله به تیم جوانان فجر شهید سپاسی شیراز پیوست. این تیم در رقابتهای لیگ دسته یک کشور حضور دارد.
۵. دعوت از استعدادهای والیبال فارس به اردوهای ملی
در رشته والیبال نیز محمدمهدی محمدی، ورزشکار جوان کوهچناری، پس از درخشش در ترکیب تیم تکستاره کازرون و راهیابی به تیم منتخب فارس، موفق به کسب سهمیه مسابقات کشوری شد و به اردوی استعدادیابی انتخابی تیم ملی دعوت گردید. علاوه بر وی، ماهان میرزایی، نوجوان والیبالیست سعادتشهری نیز به اردوی تیم ملی نوجوانان فراخوانده شد.