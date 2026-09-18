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امام جمعه اهواز با بیان اینکه دشمنان پس از ماهها تلاش با تمام توان و امکانات در برابر اراده ملت به بنبست رسیدهاند، گفت: ملت ایران از دستاوردهای صلحآمیز هستهای که حق مسلم آنهاست، ذرهای عقبنشینی نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسویفرد در خطبههای نماز جمعه این هفته اهواز اظهار کرد: بیش از ۶ ماه است که دشمن با تمام نیرو، امکانات و تسلیحات خود به میدان آمده، اما همچنان در برابر مقاومت نیروهای مقتدر مسلح و ملت ایران ناکام مانده است.
وی با تاکید بر سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اهمیت انسجام اجتماعی، تصریح کرد: حفظ وحدت ملی راهکار اصلی مقابله با دشمن است و باید از هرگونه تنش و اختلافافکنی پرهیز شود.
امام جمعه اهواز بیان کرد: امروز باید نفوذ و سلطه منطقهای آمریکا، تضعیف و نظم جدیدی در منطقه شکل گیرد تا در سایه آن، با همکاری همسایگان، امنیت پایدار ایجاد شود.
وی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران اکنون به قدرتی تبدیل شده است که با تکیه بر توان دفاعی و موشکهای نقطهزن خود، تمامی تحرکات دشمن را زیر نظر دارد.
تداوم راه مقاومت
حجتالاسلام والمسلمین موسوی فرد با اشاره به پیروزیهای جبهه مقاومت در برابر فشارها و توطئههای دشمنان، تصریح کرد: موفقیتهای حاصلشده در منطقه به برکت روحیه ایثار، مقاومت و شهادتطلبی است.
وی یادآور شد: تا زمانی که دشمن آمریکایی-صهیونیستی از دشمنی خود دست برندارد و پشیمان نشود، پرچمهای دفاع از ارزشها در اهتزاز خواهد ماند و سلاح از دست رزمندگان ما خارج نخواهد شد و ملت ایران همچنان ثابتقدم در دفاع از هویت ملی و آرمانهای انقلاب پای کار است.
مطالبه از دستگاه قضا برای برخورد با مخلان اقتصادی
امام جمعه اهواز در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت نظارت بر بازار اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی، نظارت دقیق بر بازار یک اولویت است و از دستگاه قضایی انتظار میرود با قاطعیت با مخلان نظام اقتصادی و بانیان احتکار برخورد کرده و آنان را به سزای اعمالشان برساند.
آموزش و پرورش؛ تربیت نسل تراز انقلاب
خطیب جمعه اهواز با اشاره به در پیش بودن بازگشایی مدارس و دانشگاهها، تاکید کرد: مراکز آموزشی باید با تمام توان برای پذیرش دانشآموزان و دانشجویان آماده شوند.
وی خاطر نشان کرد: تربیت دانشآموز و دانشجوی تراز انقلاب اسلامی نیازمند بهرهگیری از اساتید و معلمانی است که از تفکرات غربی به دور بوده و به مبانی اصیل دینی و ملی پایبند باشند.