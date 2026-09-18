امام جمعه بجنورد با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، بر ضرورت تقویت هویت دینی و انقلابی در مدارس استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجت الاسلام والمسلمین نوری در خطبه‌های عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد گفت: مسولان باید نسبت به سالم‌سازی فضای مدارس هوشیار باشند و معلمان نیز در آغاز سال تحصیلی جدید، دانش‌آموزان را نسبت به اهداف و برنامه‌های ضد دینی و فرهنگی دشمن آگاه کنند.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند با استفاده از ابزارها، امکانات، فضای ماهواره‌ای و رسانه‌ای، برای جوانان برنامه‌ریزی کند و اخلاق و هویت آنان را تحت تاثیر قرار دهد.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه (س)، ایشان را الگویی برجسته برای دختران مسلمان دانست و گفت: حضرت معصومه (س) بانویی عفیف، عالم، بصیر، جهادی، دغدغه‌مند و ولایت‌مدار بودند و در علم و دانش، پاکدامنی و شناخت مسائل اجتماعی و سیاسی، جایگاهی ممتاز داشتند.

وی افزود: حضرت فاطمه معصومه (س) می‌تواند به‌عنوان یکی از بهترین الگو‌های دختر مسلمان و متدین معرفی شود و جامعه باید با تبیین ابعاد شخصیتی و سیره ایشان، زمینه آشنایی نسل جوان با این الگوی دینی را فراهم کند.

وی در ادامه با اشاره به هفته دفاع مقدس و جنگ ۴۰ روزه، رمز موفقیت جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمن را تدبیر رهبر جامعه اسلامی و حضور، مقاومت و ایستادگی مردم عنوان کرد.

حجت الاسلام والمسلمین نوری گفت: یکی از مهم‌ترین تدابیر امام شهید پیش از شهادت، آماده‌سازی جامعه برای مقابله با دشمن و پاسخ سریع به هرگونه تجاوز بود و همین تدبیر موجب شد پس از شهادت ایشان، پاسخ نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به دشمن بدون وقفه انجام شود.

وی افزود: پیش از آغاز جنگ نیز رهبر معظم انقلاب بر این موضوع تأکید کرده بودند که در صورت آغاز جنگ از سوی آمریکا، دامنه درگیری محدود نخواهد ماند و این رویکرد موجب شد معادلات منطقه‌ای تحت تأثیر قرار گیرد.

خطیب جمعه بجنورد با اشاره به نقش نیرو‌های مسلح و جبهه مقاومت در تحولات منطقه گفت: دشمن تصور می‌کرد در صورت استفاده از پایگاه‌های کشور‌های دیگر برای حمله به ایران، پاسخی دریافت نخواهد کرد، اما نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با پاسخ متقابل نشان دادند هرگونه اقدام علیه ایران با واکنش مواجه خواهد شد.

وی همچنین مقاومت و حضور مردم را از دیگر عوامل ناکامی اهداف دشمن دانست و گفت: حضور مردم در تجمعات شبانه، سر دادن شعار، اعلام آمادگی و برگزاری آموزش‌های مختلف برای مقابله با تهدیدات، پیام روشنی از مقاومت و ایستادگی ملت ایران به دشمن مخابره کرد.

وی با اشاره به تحولات جبهه مقاومت در منطقه افزود: امکانات گسترده نظامی دشمن، در برابر ایمان، اراده و مقاومت ملت‌ها تعیین‌کننده نیست و تجربه تحولات منطقه نشان داده است که اراده ملت‌های مقاوم می‌تواند معادلات را تغییر دهد.

وی در پایان تأکید کرد: باید قدر تدبیر‌های رهبران انقلاب و همچنین حضور و مقاومت مردم در میدان را دانست و با حفظ وحدت، ایمان و روحیه ایستادگی، در برابر تهدیدات دشمن مقاومت کرد.