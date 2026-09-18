به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده ولی‌فقیه در استان مازندران در خطبه‌های نماز جمعه ساری، با تأکید بر استقلال ملی و قدرت دفاعی ایران، هشدار داد: هرگونه تلاش برای بازگشت به دوران پیش از انقلاب با شکست مواجه خواهد شد و سرنوشت فرعون زمان به دست ایرانیان رقم خواهد خورد.

آیت‌الله لایینی در خطبه دوم نماز جمعه، با اشاره به سیاست‌های دفاعی کشور افزود: ما هرگز طلب جنگ نمی‌کنیم، اما در برابر ظالمان و اجناب جنگ‌افروزی که به دنبال تخریب استقلال ایران هستند، با قاطعیت مقابله خواهیم کرد؛ چرا که دشمنان همواره از ایرانِ قوی و مستقل هراسیده‌اند.

وی با تأکید بر استحکام اراده ملی در برابر دشمن افزود: دشمن باید بداند که رزمندگان و مردم ما تا آخرین قطره خون از نظام، خاک وطن و عزت ملی دفاع خواهند کرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تحلیل تحولات منطقه‌ای، اقدامات حوثی‌های یمن را تحسین‌برانگیز دانست و تاکید کرد: دولت عربستان که کارنامه ضعیفی در دفاع از اسلام و مقدسات دارد، اکنون در برابر رشادت‌های یمنی‌ها سردرگم شده و با تهمت زدن به آنها، سعی در توجیه شکست‌های خود دارد

وی همچنین با اشاره به تهدیدات ایالات متحده افزود: آمریکایی‌ها گزافه‌گویی‌های بسیاری می‌کنند، اما باید بدانند که فرعون زمانه در نهایت به دست ایرانیان ویران خواهد شد.

آیت‌الله لایینی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تداوم وضعیت جنگی، بر لزوم فعال بودن ستاد‌های پشتیبانی از جنگ تأکید کرد و هفته دفاع مقدس را یادآور رشادت و استقامت رزمندگانی دانست که یک سانتی‌متر از خاک وطن را به دشمن ندادند

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، ابراز امیدواری کرد: سال تحصیلی پیش‌رو، بهار علمی روشنی برای نسل جوان کشور باشد.