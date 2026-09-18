به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، تیم کشتی فرنگی جوانان هیأت کشتی منطقه آزاد اروند در دیدار نیمه‌نهایی مرحله سوم لیگ سراسری کشتی فرنگی جوانان باشگاه‌های کشور، برابر تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان به میدان رفت.

در این دیدار نزدیک و حساس، تیم اروند با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب سپاهان شد و از صعود به دیدار نهایی بازماند.

با این نتیجه، اروند به دیدار رده‌بندی راه یافت و برای کسب عنوان سومی این مرحله از رقابت‌ها به مصاف حریف خود خواهد رفت.

اروند پیش از این با کسب سه پیروزی متوالی مقابل آکادمی کشتی اندیمشک، هیأت کشتی استان فارس و هیأت کشتی استان گلستان، به جمع چهار تیم برتر این مرحله راه یافته بود.

نماینده اروند همچنان برای کسب سکوی لیگ کشتی فرنگی جوانان کشور مبارزه می‌کند.