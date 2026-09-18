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رئیس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: بسیج به عنوان نیروی پیشران انقلاب اسلامی، نقش بنبستشکنی به عهده دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، میرسامان پیشوایی در نشست تخصصی شورای کانونهای بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی خراسان رضوی ، با اشاره به نقش پیشرانی بسیج، محورهای اصلی فعالیت این سازمان در دوره جدید را تشریح کرد و گفت : هر جا نظام دچار چالش است، بسیج باید ورود کند و در این میان، بسیج اساتید با توجه به توانمندیهای علمی و فناوری، نقش مهمی به عهده دارد.
رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با اشاره به وضعیت کانونهای بسیج اساتید در خراسان رضوی، افزود: تعداد کانونهای بسیج اساتید این استان به نسبت تعداد دانشگاههای آن ، از وضعیت مناسبی برخوردار نیست؛ لذا یکی از اقدامات لازم در استان خراسان رضوی، گسترش شبکه بسیج اساتید است.
وی مدل فعالیت سازمان بسیج اساتید کشور در دوره جدید را ، مبتنی بر «نظریهسازی، کادرسازی، نهادسازی و شبکهسازی» دانست و گفت : کانونهای بسیج اساتید، باید در این خصوص برنامهریزی کرده و در یک جبهه متحد با بسیج دانشجویی ، بسیج کارمندان و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه را طراحی و عملیاتی کنند.
نشست تخصصی شورای کانونهای بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی خراسان رضوی با حضور میرسامان پیشوایی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور، سردار محمدرضا مهدوی فرمانده سپاه خراسان رضوی و عظیمیراد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ، در مشهد برگزار شد.