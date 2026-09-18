امام جمعه سمنان بر هوشیاری، حفظ وحدت و انسجام مردم در برابر توطئه‌های دشمنان برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به وفات حضرت فاطمه معصومه (س)، بانوان و دختران را به الگوگیری از آن حضرت توصیه کرد.

خطیب جمعه سمنان در ادامه با اشاره به حضور مردم در بیش از ۲۰۰ شب، این حضور را نشانه ولایت‌مداری دانست و بر تداوم آن با استقامت و نشاط بیشتر تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی گفت: دشمنان تلاش می‌کنند میان مسلمانان و اهل سنت تفرقه ایجاد کنند، اما بصیرت و هوشیاری مردم می‌تواند این توطئه‌ها را خنثی کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود، مواضع آمریکا درباره برخی حملات را مورد انتقاد قرار داد و گفت تاریخ، اقدامات و جنایت‌های آمریکا را ثبت خواهد کرد.

امام جمعه سمنان همچنین با اشاره به برگزاری اجلاس سران در دهلی نو، این رویداد را فرصتی برای معرفی مواضع جمهوری اسلامی ایران دانست و درباره تحولات یمن و نقش انصارالله در منطقه نیز سخن گفت.