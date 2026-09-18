دویستویک شب، یک صدا برای ایران
مردم اراک در دویستویکمین شب، بار دیگر با حضور در میدان شهدا، حمایت خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، رهبر معظم انقلاب و جبهه مقاومت اعلام کردند و بر ایستادگی تا پیروزی و سربلندی ایران اسلامی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
مردم ولایتمدار و انقلابی اراک در دویستویکمین شب حضور خود در میدان شهدا، با سردادن شعارهای حماسی، حمایت و همبستگی خود را با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، رهبر معظم انقلاب و جبهه مقاومت به نمایش گذاشتند.
حاضران در این اجتماع با تأکید بر وحدت و انسجام ملی، اعلام کردند تا تحقق پیروزی و سربلندی ایران اسلامی، همچنان پای آرمانهای انقلاب و کشور ایستادهاند.
مردم اراک همچنین با حضور پرشور خود در میدان شهدا، بار دیگر بر پشتیبانی از جبهه مقاومت و دفاع از عزت، استقلال و اقتدار ایران تأکید کردند.