مدیرکل آموزش و پرورش فارس از تبدیل این استان به کارگاه بزرگ ساخت مدرسه در کشور خبر داد و اعلام کرد سرانه فضا‌های ورزشی دانش‌آموزی در این استان به ۶۳ صدم مترمربع افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل آموزش و پرورش فارس در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیراز، از تبدیل این استان به کارگاه بزرگ ساخت مدرسه در کشور خبر داد و اعلام کرد که سرانه فضا‌های ورزشی دانش‌آموزی در این استان به ۶۳ صدم مترمربع افزایش یافته است.

محسن کلاری با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای استمرار آموزش در شرایط بحرانی سال تحصیلی گذشته، اظهار کرد: استان فارس با ۹۶۵ هزار دانش‌آموز، به عنوان چهارمین استان بزرگ کشور، اکنون با اجرای نهضت ساخت مدرسه و توسعه عدالت تربیتی، در مسیر بهبود فضا‌های آموزشی قرار دارد.

وی با تأکید بر شاداب‌سازی محیط‌های آموزشی افزود: بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ کلاس درس در قالب «طرح شهید عجمیان» رنگ‌آمیزی و تعمیر شده و سیستم روشنایی و آبخوری‌های آنها نیز بهسازی شده است که این عملکرد، رتبه اول کشوری را برای فارس به همراه داشت.

کلاری همچنین هدف‌گذاری نهایی برای سرانه فضا‌های ورزشی را یک مترمربع اعلام کرد و افزود : اقدامات اجرایی نظیر ساخت استخر و چمن فوتبال در این مسیر در حال انجام است.