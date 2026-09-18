رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار تاکستان در مشگین‌شهر وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال ۴۳ هزار تن انگور در این شهرستان تولید شود و باید برای ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و تبدیل آن ظرفیت تولید به زنجیره کامل اقتصادی تلاش کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی‌حسین احدی‌عالی روز جمعه در تشریح ظرفیت‌های باغداری مشگین شهر اظهار کرد: این شهرستان با کسب رتبه نخست استان در سطح و تولید محصولات باغی، از قطب‌های مهم باغداری کشور محسوب می‌شود و انگور در میان محصولات آن جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی افزود: کیفیت ممتاز انگور این منطقه تنها محدود به رقم محصول نیست، بلکه ترکیبی از عوامل اقلیمی، ارتفاع از سطح دریا، ویژگی‌های خاص خاک و موقعیت جغرافیایی، شرایط منحصر به فردی را برای تولید انگور باکیفیت فراهم کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به تنوع ژنتیکی این محصول در شهرستان بیان کرد: تاکنون ۱۶ ژنوتیپ یا گونه مختلف انگور در مشگین‌شهر شناسایی شده که رقم غالب آن «کشمشی بی‌دانه» (سفید بی‌دانه) است و این تنوع به‌عنوان یک ذخیره ارزشمند ژنتیکی نیازمند توجه ویژه است.

احدی‌عالی با بیان اینکه هدف جهاد کشاورزی فراتر از افزایش سطح زیرکشت است، تأکید کرد: باید با اصلاح و نوسازی باغات، استفاده از فناوری‌های نوین و تکمیل صنایع تبدیلی و تکمیلی، ارزش افزوده محصول را افزایش دهیم.

وی گفت: محصولات فرآوری‌شده نظیر کشمش، مویز، شیره انگور، سرکه و آبغوره ظرفیت‌های بالقوه‌ای هستند که می‌توانند با ایجاد زنجیره کامل اقتصادی، زمینه اشتغال پایدار و درآمدزایی بیشتر برای باغداران را فراهم کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به شهرت برند انگور مشگین‌شهر در بازار‌های داخلی، خاطرنشان کرد: عرضه محصولات سایر مناطق تحت عنوان «انگور مشگین‌شهر» گواهی بر اعتبار این محصول است و باید با برندسازی معتبر، جایگاه آن در بازار‌های صادراتی تثبیت شود.

احدی‌عالی برگزاری «جشنواره ملی انگور مشگین‌شهر» که هر سال اواخر شهریور ماه برگزار می‌شود را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، توسعه گردشگری کشاورزی و جذب سرمایه‌گذار دانست و ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی مسئولان و باغداران، نام مشگین‌شهر در بازار‌های ملی و بین‌المللی بیش از پیش بدرخشد.