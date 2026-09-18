به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کاروان پیاده روی بیت الرضا بافق یزد گفت: در صد و هفتاد و ششمین تجمع حماسی مردم شهرستان بافق و در میان بدرقه جمعی از عاشقان و ارادتمندان امام رضا (ع)، حرکت خود را به سمت مشهد مقدس آغاز کردیم

حجت الاسلام سید علی طباطبایی افزود: این سی و سومین دوره کاروان مردمی در سفری یک‌ماهه است که مسیر بیش از یک‌هزار کیلومتری بافق تا مشهد مقدس را با پای پیاده طی شد و به حرم مطهر امام رضا (ع) رسیدند.

وی با اشاره به نامگذاری این سفر بیان کرد: با توجه به شهادت رهبر معظم انقلاب، این سفر به نام حضرت عبدالله بن حسن (ع) نامگذاری شده است؛ نوجوانی که در روز عاشورا در کنار عموی خود حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ماند و به فیض شهادت رسید.

وی ادامه داد: در این سفر معنوی حدود ۱۵۰ نفر حضور داشتند که بخش قابل توجهی از اعضای کاروان را جوانان تشکیل دادند و در طول مسیر نیز برنامه‌های فرهنگی و معرفتی برای زائران پیش‌بینی شده است.

حجت الاسلام طباطبایی گفت: برگزاری کلاس‌های معرفتی، احکام و آموزش مسائل شرعی از جمله برنامه‌هایی است که در طول مسیر برای اعضای کاروان برگزار شد تا این حرکت زیارتی علاوه بر جنبه معنوی، با یک پیوست فرهنگی و تربیتی نیز همراه باشد.

وی افزود: کاروان در طول این مسیر یک‌هزار و ۱۱۸ کیلومتری از ۸۹ شهر، روستا و آبادی عبور کردند و نخستین شهر در مسیر حرکت، بهاباد بود.

وی ادامه داد: مردم مناطق مختلفی که کاروان از آنها عبور کردن نیز برای استقبال و بدرقه زائران برنامه‌های مختلفی تدارک دیده‌اند.

وی با اشاره به حضور پررنگ جوانان در این کاروان خاطرنشان کرد: حضور مردم و به‌ویژه جوانان در چنین حرکت‌هایی، فرصتی برای تقویت روحیه معنوی، انسجام اجتماعی و انتقال فرهنگ زیارت و ارادت به اهل بیت (ع) است.

وی تصریح کرد: زائران پس از طی مسیر و رسیدن به مشهد مقدس، با حضور در حرم مطهر امام رضا (ع) به زیارت امام مهربانی‌ها مشرف شدند.

مسئول کاروان پیاده بیت‌الرضای بافق در پایان گفت: اعضای کاروان پس از زیارت امام رضا (ع)، به زیارت مرقد مطهر امام شهیدمان خواهند رفت و ثواب این سفر معنوی و زیارت را به ایشان تقدیم خواهند کرد.

کاروان پیاده بیت الرضا بافق از قدیمی‌ترین کاروان پیاده بعد از انقلاب اسلامی به سمت مشهد الرضا است.