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معاون بنیاد علوی از تهیه و توزیع ۲۷۵ هزار بسته نوشتافزار در قالب پویش «مهر علوی» برای دانشآموزان دهکهای یک تا چهار در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن مرد علی در بازدید از انبار و مراحل بسته بندی نوشت افزار آینده سازان کشور در مناطق کم برخوردار گفت: یکی از ماموریتهای اصلی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در حوزه اجتماعی، تحقق عدالت آموزشی است. وی در این راستا به دو محور اصلی حمایت اشاره کرد و گفت: «بخش اول رویکرد ما حمایت نرمافزاری برای موفقیت دانشآموزان دهک یک تا چهار در آزمونهای سراسری و پیشگیری از بازماندگی از تحصیل است و بخش دوم، تأمین نوشتافزارهای مورد نیاز این دانشآموزان در مناطق محروم است.»
وی افزود: در چارچوب پویش ملی «به سوی آینده» که هدف آن تأمین یک میلیون و ۶۸۰ هزار بسته نوشتافزار است، بنیاد علوی مسئولیت تأمین ۲۷۵ هزار بسته را بر عهده گرفته است. وی خاطرنشان کرد که این فرآیند با همکاری بیش از ۱۲۵۰ گروه مردمی، خیرین، مساجد و گروههای جهادی در استانهای مختلف به اجرا درآمده است.
مردعلی در ادامه با اشاره به کیفیت اقلام تأمین شده، گفت: «برای حفظ شان دانشآموزان مناطق محروم، با بهترین تولیدکنندگان نوشتافزار کشور همکاری کردیم تا بستههایی باکیفیت شامل بیش از ۲۰ قلم لوازم تحصیلی، متناسب با نیاز مقاطع ابتدایی و متوسطه تهیه شود.»
معاون بنیاد علوی با اشاره به عدالت در توزیع، تصریح کرد که تمرکز ویژه این طرح بر مناطقی است که در دوران جنگ تحمیلی بیشترین آسیبها را دیدهاند و به همین دلیل استانهای جنوبی و غربی کشور در اولویت قرار دارند. وی افزود: «برای شناسایی دقیق متقاضیان از سیستم وسع سنجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده کردیم تا اطمینان حاصل شود بستهها دقیقاً به دست دانشآموزان دهک یک تا چهار میرسد.»
وی همچنین در خصوص ابعاد اقتصادی طرح گفت: ارزش ریالی این بستهها نزدیک به ۲۷۵ میلیارد تومان است و بخشی از این اعتبار توسط گروههای مردمی و خیرین تأمین شده است. وی اشاره کرد که در مرحله بستهبندی نیز از ظرفیتهای مردمی استفاده شده و زنان سرپرست خانوار نیز سهم ویژهای در آمادهسازی این بسته ها داشتهاند.
معاون بنیاد علوی گفت: بستههای لوازم التحریر شامل ۲۰ قلم لوازم مورد نیاز دانش آموزان در دو مقطع تحصیلی دبستان و دبیرستان تهیه شده که نیاز یک سال دانش آموز را تامین میکند.
در پایان، وی با بیان اینکه تاکنون توزیع در ۱۰ استان آغاز شده و بیش از ۳۲ هزار بسته تحویل داده شده است، تأکید کرد: حداکثر تا ۲۹ شهریورماه تمامی بستهها در اختیار دانشآموزان قرار خواهد گرفت و والدین از طریق پیامک از نحوه دریافت این بستهها مطلع خواهند شد.