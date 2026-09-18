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رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به خرید ۳۳۱ هزار تن گندم از کشاورزان استان ارزش گندم خریداریشده از کشاورزان را ۱۶ همت اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،نامدار صیادی با اشاره به افزایش خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان اظهار کرد: میزان خرید گندم استان در سال گذشته ۲۱۹ هزار تن بوده که این میزان در سال جاری به ۳۳۱ هزار تن رسیده است.
وی ارزش گندم خریداریشده از کشاورزان استان را حدود ۱۶ همت عنوان کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تآکید کرد: دغدغه اصلی کنونی سازمان، پرداخت کامل مطالبات گندمکاران است و پیگیریهای لازم برای تسریع در پرداخت مطالبات از مسیرهای مربوط در حال انجام است.