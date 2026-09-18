مهروموم یک واحد قصابی در مهریز به علت تخلفات بهداشتی
یک واحد قصابی در شهرستان مهریز به دلیل رعایت نکردن ضوابط و الزامات بهداشتی و با هدف پیشگیری از بیماریهای مشترک انسان و دام، پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،
در ادامه تشدید نظارتهای بهداشتی بر مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی و با هدف پیشگیری از بیماریهای مشترک انسان و دام، گشت مشترک بازرسی از قصابیهای سطح شهر مهریز بازدید کرد.
در جریان این بازدید، وضعیت بهداشتی محیط، نحوه نگهداری و عرضه فرآوردههای خام دامی و رعایت ضوابط بهداشتی در واحدهای صنفی مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس نتایج این بازرسی، یک واحد قصابی به دلیل رعایت نکردن ضوابط و الزامات بهداشتی پلمب شد.
با توجه به اهمیت رعایت اصول بهداشتی در عرضه فرآوردههای خام دامی و نقش آن در پیشگیری از بیماریهایی همچون تب خونریزیدهنده کریمه–کنگو، بازرسیهای مشترک از این واحدها در مهریز ادامه خواهد داشت.
از شهروندان نیز خواسته شده است فرآوردههای خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و تحت نظارت تهیه کرده و در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی، موضوع را به مراجع مربوط اطلاع دهند.