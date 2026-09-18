به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، این انفجار هنگام برگزاری نماز جمعه رخ داد و شماری از نیرو‌های پلیس نیز در میان زخمی‌ها هستند.

«ذوالفقار حمید» بازرس کل پلیس خیبرپختونخوا به شبکه خبری جیو نیوز گفت: یک خودروی حامل مواد منفجره با دروازه قدیمی مقر پلیس برخورد کرد و پس از برخورد منفجر شد.

وی افزود: پس از انفجار، تیراندازی نیز روی داد.

به گفته پلیس بر اثر انفجار، حفره‌ای در بیرون مسجد ایجاد شده و بخش بیرونی مسجد به شدت آسیب دیده و یکی از دیوار‌های آن نیز فروریخته است.

«طاهر علی شاه» مدیر بیمارستان مرکزی ناحیه کوهات نیز اعلام کرد: تاکنون ۱۵ جسد و بیش از ۵۰ زخمی به این بیمارستان منتقل شده‌اند و بخش اورژانس بیمارستان در حالت آماده باش قرار گرفته است.

نیرو‌های امدادی همچنان در محل حادثه مشغول عملیات هستند و به گفته مسئولان امداد و نجات، شماری از ساختمان‌های اطراف نیز در اثر انفجار آسیب دیده‌اند.

پلیس همچنین مسیر کوهات به سایر مناطق از جمله «هنگو» را به روی تمامی وسایل نقلیه مسدود کرده و نیرو‌های بیشتری در اطراف مقر پلیس مستقر شده‌اند.

بررسی‌ها درباره ابعاد حادثه و هویت عاملان آن ادامه دارد.