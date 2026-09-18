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پیکر مطهر شهیدحسین حقیری زاده جانباز ۷۰ درصد هشت سال دفاع مقدس در رودان تشییع و خاکسپاری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت: این شهید پس از سالها تحمل درد و رنج روز یکشنبه ۲۲ شهریور به همرزمان شهیدش پیوست.
عطا ناوکی افزود: شهید حسین حقیری زاده در هفدهم شهریور سال ۱۳۶۲ در منطقه جنگی مریوان و در عملیات والفجر چهار بر اثر اصابت ترکش مجروح شد.
وی گفت: پانزدهم آبان سال ۶۴ نیز شهید حسین حقیری زاده در منطقه فاو و در عملیات والفجر هشت بر اثر حمله شیمایی مصدوم شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت: پیکر مطهر این شهید والامقام در گلزار شهدای شهر رودان و در جوار همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد.