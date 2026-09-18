پخش زنده
امروز: -
تصادف شاخبهشاخ دو دستگاه خودروی سواری در محور سقز-بوکان، منجر به جان باختن سه نفر از هموطنان شد. این حادثه تلخ که بار دیگر ضرورت ارتقای ایمنی و اصلاح نقاط حادثهخیز در محورهای مواصلاتی غرب کشور را یادآوری میکند، جامعه مهاباد را در سوگ یکی از فعالان بازار و همسرش نشاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، شامگاه گذشته وقوع یک سانحه رانندگی مرگبار در محدوده جاده سقز-بوکان، خانوادههای متعددی را داغدار کرد. در این حادثه که بر اثر برخورد رخبهرخ دو دستگاه خودروی پژو پارس و پژو ۴۰۵ رخ داد، شدت تصادف بهحدی بود که سه تن از سرنشینان در دم جان باختند و یک نفر دیگر نیز با وضعیت وخیم به مراکز درمانی منتقل شد.
نیروهای امدادی و تیمهای اورژانس بلافاصله پس از اعلام حادثه در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای رهاسازی و انتقال مصدومان انجام دادند. علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.
وقوع مکرر سوانح رانندگی در این محور ترانزیتی، بار دیگر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای بهسازی و دوباندهسازی جادههای منطقه را به عنوان یک مطالبه جدی مطرح میکند. ایمنی راهها، ضرورتی است که نباید قربانی تعلل در تخصیص بودجه یا کندی در اجرای زیرساختهای جادهای شود.