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امام جمعه قزوین در خطبههای نماز جمعه، بر تعیین تکلیف مدیریت آموزش و پرورش و رعایت شایستهسالاری و قانون در انتصابات تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، آیتالله مظفری با اشاره به تذکر هفته گذشته درباره تعیین تکلیف سرپرستی آموزش و پرورش استان گفت: با وجود این تذکر، متأسفانه هنوز این وعده عملی نشده است.
وی اضافه کرد: انتظار میرود در روزهای باقیمانده تابستان، تکلیف مدیرکل آموزش و پرورش استان مشخص شود و در انتخاب مدیران، شایستهسالاری و قانون مورد توجه قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در استان همچنین تأکید کرد: نمایندگان مجلس نباید در انتصابات دخالت کنند و همه مسئولان باید به قانون پایبند باشند.
آیتالله مظفری در ادامه، با اشاره به مسائل فرهنگی، گفت نباید سرمایه اجتماعی موضوع عفاف و حجاب در موضوعات فرعی گرفتار شود و این مسئله نیازمند برنامهریزی و کار فرهنگی مستمر است.
خطیب نماز جمعه قزوین همچنین بر پیگیری ساخت واحدهای مسکونی استیجاری برای زوجهای جوان و تحویل زمینهای مربوط به طرح جوانی جمعیت تأکید کرد.
آیت الله مظفری با اشاره به شرایط تاریخی کشور هم بر صبر، استقامت و حفظ مسیر بندگی در سختیها تأکید کرد و افزود: امروز جبهه کفر و استکبار در برابر جبهه حق قرار گرفته و ملت ایران باید با الگوگیری از امیرالمؤمنین (ع) و با استعانت از خداوند، مسیر مقاومت و ایستادگی را ادامه دهد.
نماینده ولی فقیه در استان همچنین با اشاره به پیروزیهای جبهه مقاومت، آن را موجب تقویت روحیه مقاومت دانست و گفت: حضور ۲۰۰ شب مردم در اجتماعهای شبانه نشان داد دشمن نمیتواند با ایجاد ترس، مردم را از صحنه خارج کند.