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قیمت بنزین در افغانستان با افزایش مجدد، به ۸۹ افغانی (۳۱۵ هزار تومان) به ازای هر لیتر رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، افغانستان هم از تنشهای موجود در منطقه و نوسانات بازار جهانی بینصیب نماند و این روزها با افزایش کم سابقه بهای سوخت در افغانستان مواجهیم.
هم اکنون قیمت هر لیتر بنزین یا به قول افغانها تیل به ۸۹ افغانی معادل حدود ۳۱۵ هزار تومان رسیده است.
گاز مایع هم که در چند هفته اخیر هر لیتر ۵۸ افغانی بود هم اکنون به ۷۹ افغانی حدود ۲۷۷ هزار تومان رسیده که در برخی موارد تا ۹۰ افغانی هم به فروش میرسد.
در هر حال نظارت میشود که قیمتها بالاتر از قیمت جایگاهها در محلهای غیررسمی دیگر عرضه نشود.
یکی دیگر از علتهای افزایش دوباره قیمت سوخت کاهش قابل توجه واردات بنزین و گاز مایع به افغانستان است که بر همین اساس هم اکنون افغانستان از محل ذخایر خود استفاده میکند.
به سبب افزایش قیمت بنزین، رانندگان تاکسی هم به افزایش کرایهها رو آوردهاند، اما شهرداریها نظارت میکنند که افزایش قیمت بنزین تا حد امکان موجب افزایش کرایهها نشود.