از بعد از ظهر جمعه در برخی مناطق استان زنجان به ویژه ارتفاعات شاهد رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: طی ساعات پیش رو در برخی مناطق استان به ویژه ارتفاعات شاهد رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق خواهیم بود.

مرتضی قدیمی افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان پیش‌از ظهر امروز غالبا صاف خواهد بود و در ساعات بعدازظهر با عبور یک موج ضعیف از جو استان، به‌تدریج شاهد افزایش ابر و وزش باد در اغلب مناطق خواهیم بود.

وی یادآور شد: از اوایل روز شنبه هفته آینده شاهد کاهش تدریجی پوشش ابر در استان خواهیم بود.

قدیمی ادامه داد: آسمان صاف تا اواسط هفته آینده نیز در استان ادامه خواهد داشت.

وی گفت: سرعت وزش باد نیز در ساعات بعدازظهر شنبه (بویژه در ارتفاعات و مناطق بادگیر) می‌تواند به آستانه نسبتا شدید برسد.

قدیمی افزود: دمای هوا تا فردا تغییرات قابل‌توجهی نخواهد داشت؛ ولی روزهای یکشنبه و دوشنبه کاهش می یابد.

وی افزود: طی شبانه روز گذشته خیرآباد با چهار درجه کمترین و ماهنشان با ۳۵ درجه بیشترین دمای ثبت‌شده در استان و دمای شهر زنجان نیز بین ۹ و ۳۱ درجه در نوسان بوده است.

استان زنجان از ۵۷ ایستگاه هواشناسی برخوردار است که کارشناسان حرفه‌ای در چهار باب از این ایستگاه‌ها به صورت شبانه روزی و چهار ایستگاه دیگر نیز به طور ۱۲ ساعته، مستقر هستند.

داده‌های وضعیت جوی در مابقی ایستگاه‌های استان نیز به صورت خودکار جمع آوری می‌شود.