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از بعد از ظهر جمعه در برخی مناطق استان زنجان به ویژه ارتفاعات شاهد رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: طی ساعات پیش رو در برخی مناطق استان به ویژه ارتفاعات شاهد رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق خواهیم بود.
مرتضی قدیمی افزود: بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، آسمان استان پیشاز ظهر امروز غالبا صاف خواهد بود و در ساعات بعدازظهر با عبور یک موج ضعیف از جو استان، بهتدریج شاهد افزایش ابر و وزش باد در اغلب مناطق خواهیم بود.
وی یادآور شد: از اوایل روز شنبه هفته آینده شاهد کاهش تدریجی پوشش ابر در استان خواهیم بود.
قدیمی ادامه داد: آسمان صاف تا اواسط هفته آینده نیز در استان ادامه خواهد داشت.
وی گفت: سرعت وزش باد نیز در ساعات بعدازظهر شنبه (بویژه در ارتفاعات و مناطق بادگیر) میتواند به آستانه نسبتا شدید برسد.
قدیمی افزود: دمای هوا تا فردا تغییرات قابلتوجهی نخواهد داشت؛ ولی روزهای یکشنبه و دوشنبه کاهش می یابد.
وی افزود: طی شبانه روز گذشته خیرآباد با چهار درجه کمترین و ماهنشان با ۳۵ درجه بیشترین دمای ثبتشده در استان و دمای شهر زنجان نیز بین ۹ و ۳۱ درجه در نوسان بوده است.
استان زنجان از ۵۷ ایستگاه هواشناسی برخوردار است که کارشناسان حرفهای در چهار باب از این ایستگاهها به صورت شبانه روزی و چهار ایستگاه دیگر نیز به طور ۱۲ ساعته، مستقر هستند.
دادههای وضعیت جوی در مابقی ایستگاههای استان نیز به صورت خودکار جمع آوری میشود.