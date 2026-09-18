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۱۵۰ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای آبخیزداری مازندران تخصیص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از اختصاص ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرحهای آبخیزداری در شرق و غرب مازندران خبر داد.
حسن وحید با اشاره به خسارتهای ناشی از سیلابهای اخیر در مازندران افزود: ارزیابی خسارتها در حال انجام است و طرحهای آبخیزداری میتوانند در مدیریت روانآبها و کاهش خسارت سیلاب مؤثر باشند.
وی گفت: بررسیها نشان میدهد در مناطقی که طرحهای آبخیزداری اجرا شده، میزان خسارت در پاییندست در بسیاری از موارد کمتر بوده است و باید اجرای این طرحها شتاب گیرد.
معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه حدود ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرحهای آبخیزداری مازندران اختصاص یافته است، گفت: این اعتبار برای آغاز سریع طرحها در مناطق مختلف شرق و غرب استان در نظر گرفته شده است.
وحید همچنین لفور را یکی از پایلوتهای مهم مدیریت مشارکتی جنگل عنوان کرد و گفت: تلاش میشود با مشارکت جوامع محلی، لفور به الگویی برای مدیریت پایدار جنگلهای هیرکانی تبدیل شود.