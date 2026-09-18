رئیس سازمان نظام پزشکی شیراز از شناسایی و تعطیلی ۴۰۰ مرکز درمانی غیرمجاز و مسدودسازی ۲ هزار شماره تلفن مرتبط با تبلیغات غیرقانونی پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان نظام پزشکی شیراز در همایش پزشکان شیراز از شناسایی و تعطیلی ۴۰۰ مرکز درمانی غیرمجاز و مسدودسازی ۲ هزار شماره تلفن مرتبط با تبلیغات غیرقانونی پزشکی در فاصله مهرماه ۱۴۰۴ تا شهریورماه ۱۴۰۵ خبر داد.

محمدرضا دیده‌بان با تبیین اقدامات این سازمان برای صیانت از حقوق جامعه پزشکی و سلامت عمومی، اظهار کرد: این اقدامات با همکاری دستگاه قضایی، پلیس فتا و کمیسیون تبلیغات سازمان نظام پزشکی انجام شده است.

وی افزود: علاوه بر این برخورد‌های قانونی، هزار و ۲۰۰ ساعت آموزش برای پزشکان و انجمن‌های پزشکی در زمینه الزامات قانونی و تبلیغات مجاز برگزار شده است.

دیده‌بان همچنین با اشاره به دستاورد‌های پیگیری‌های صنفی در یک سال گذشته، از توقف صدور اخطار‌های تغییر کاربری مطب‌ها و مراکز درمانی تا پایان سال جاری با دستور مستقیم شهردار شیراز خبر داد.

رئیس سازمان نظام پزشکی شیراز با تأکید بر لزوم حفظ اعتماد عمومی، تصریح کرد که سازمان نظام پزشکی ضمن دفاع از حقوق حرفه‌ای پزشکان و پیگیری مطالبات معیشتی آنان، مصلحت بیمار را اولویت اصلی نظام سلامت می‌داند.