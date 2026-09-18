سخنگو و نایب رئیس ائتلاف جعفریه پاکستان با حمایت از حق مردم یمن برای تعیین سرنوشت سیاسی خود، بر ضرورت پایان مداخلات خارجی و حل بحران این کشور از مسیر گفت‌و‌گو، آشتی ملی و حفاظت از غیرنظامیان تاکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، «علامه باقر حسین زیدی» گفت: مردم یمن حق دارند درباره آینده سیاسی کشور خود تصمیم بگیرند و از دخالت‌های خارجی در امور داخلی یمن مصون بمانند.

وی با اشاره به تحولات یمن، مقاومت مردم این کشور در برابر نیرو‌های وابسته به قدرت‌های خارجی را اقدامی در چارچوب حق حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم یمن دانست و افزود: بحران جاری این کشور باید به جای رویارویی نظامی، از طریق مذاکرات سیاسی و آشتی ملی حل و فصل شود.

سخنگو و نایب رئیس ائتلاف جعفریه پاکستان همچنین درباره پیامد‌های انسانی و امنیتی ادامه تنش‌ها در یمن هشدار داد و گفت: تداوم درگیری‌ها می‌تواند به افزایش تلفات انسانی و تشدید بی ثباتی در یمن و منطقه منجر شود.

علامه باقر حسین زیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت شیعیان افغانستان، محدود شدن حقوق مذهبی، آموزشی و شهروندی آنان را نگران کننده دانست و خواستار تضمین آزادی مذهبی و حقوق برابر شیعیان، به ویژه جامعه هزاره در این کشور شد.

وی از سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی نیز خواست برای حمایت از حقوق مذهبی و شهروندی شیعیان افغانستان و فراهم شدن امکان برگزاری مناسک مذهبی، آموزش و تدریس فقه جعفریه، اقدامات موثرتری انجام دهند.

او تاکید کرد اختلافات مذهبی نباید به ابزاری برای اعمال فشار، تبعیض یا خشونت تبدیل شود و حقوق همه مسلمانان، صرف نظر از گرایش مذهبی آنان، باید محترم شمرده شود.