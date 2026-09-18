معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، راهکار‌هایی از جمله سامانه‌های کم‌فشار و تحت‌فشار، احیای قنوات و پیشبرد طرح سازگاری با کم‌آبی را از محور‌های مهم برنامه‌های بخش کشاورزی این استان برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در استان، برنامه‌ریزی برای بخش کشاورزی باید بر پایه استفاده بهینه از منابع موجود و انتخاب راهکار‌هایی باشد که ضمن حفظ تولید، مصرف آب را کاهش داده و بازده اقتصادی فعالیت‌ها را افزایش دهد.

علیرضا طاقه‌باف افزود: توسعه سامانه‌های آبیاری نوین، کم‌فشار و تحت‌فشار متناسب با شرایط هر منطقه و نوع محصول، از اقدامات مؤثر برای کاهش تلفات و ارتقای بهره‌وری آب در مزارع است و اجرای این طرح‌ها باید با در نظر گرفتن ویژگی‌های فنی و اقتصادی هر پروژه انجام شود.

وی همچنین بر اهمیت احیا، مرمت و بازسازی قنوات تأکید کرد و گفت: قنوات همچنان در بخش‌هایی از استان نقش مهمی در تأمین آب کشاورزی دارند و صیانت از این منابع و بازگرداندن قنوات دارای قابلیت به چرخه بهره‌برداری، می‌تواند به پایداری تولید در مناطق وابسته به این منابع کمک کند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، اجرای برنامه الگوی کشت را از دیگر محور‌های مهم بخش کشاورزی دانست و بیان کرد: انتخاب محصولات باید با در نظر گرفتن ظرفیت آبی، شرایط اقلیمی، مزیت‌های منطقه‌ای و نیاز بازار انجام شود و توسعه محصولات کم‌آبخواه و دارای توجیه اقتصادی در این چارچوب اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی درباره برنامه سازگاری با کم‌آبی نیز گفت: این برنامه مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ برای انطباق فعالیت‌های کشاورزی با شرایط آبی استان است و اجرای آن باید در کنار اصلاح شیوه‌های آبیاری، احیای قنوات و الگوی کشت دنبال شود.

طاقه‌باف خاطرنشان کرد: هدف اصلی، ایجاد توازن میان حفظ تولید و ظرفیت منابع آب است؛ از این رو، سیاست‌های بخش کشاورزی باید به سمت کاهش تلفات، افزایش بهره‌وری، توسعه فعالیت‌های کم‌آبخواه و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود حرکت کند.

وی در پایان تأکید کرد: هم‌افزایی میان توسعه آبیاری نوین، احیای قنوات، اصلاح الگوی کشت و اجرای برنامه سازگاری با کم‌آبی می‌تواند زمینه استمرار تولید و حرکت کشاورزی استان به سمت بهره‌وری و پایداری بیشتر را فراهم کند.