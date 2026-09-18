پیشبینی هواشناسی استان مرکزی؛ پایداری نسبی جو و احتمال افزایش ابر و وزش باد از اواخر وقت
آخرین خروجی مدلهای پیشبینی هواشناسی نشاندهنده پایداری نسبی وضعیت جو در استان مرکزی است. بر این اساس، آسمان امروز (جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵) عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود، هرچند از اواخر وقت با نفوذ یک سامانه ناپایدار بارشی از مناطق شمالی کشور، احتمال افزایش ابرناکی، وزش باد و وقوع غبار محلی در مناطق مستعد دور از انتظار نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
بنا بر آخرین تحلیلهای هواشناسی، وضعیت جوی استان مرکزی در روز جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ از پایداری نسبی برخوردار است و آسمان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
با این حال، نفوذ یک سامانه ناپایدار بارشی از مناطق شمالی کشور میتواند از اواخر وقت باعث افزایش ابرها، وزش باد و در برخی مناطق مستعد، وقوع غبار محلی شود. بیشترین تأثیر این سامانه در استان مرکزی به صورت افزایش ابرناکی و وزش باد پیشبینی شده است.
از نظر دمایی نیز تغییر قابلتوجهی انتظار نمیرود. دمای کمینه امشب بهدلیل افزایش رطوبت جو اندکی بالاتر خواهد رفت و پس از آن، روند تغییرات دما مطابق با الگوی فصلی ادامه پیدا میکند.