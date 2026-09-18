به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران به‌تازگی اعلام کرد: دلایل موجهی برای این باور وجود دارد که آمریکا عامل دو حمله نظامی به یک مدرسه و یک مجموعه ورزشی در ایران در ماه فوریه (اسفند ۱۴۰۴) بوده و این اقدامات مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شوند.

براساس این گزارش، کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند؛ شواهد کافی برای این باور یافته‌اند که نیرو‌های آمریکایی مسئول حمله به دبستان شجره طیبه در شهر میناب بوده‌اند.

حمله آمریکا به مدرسه میناب منجر به شهادت دست‌کم ۱۵۰ نفر، از جمله حدود ۱۲۰ کودک شد و حمله دیگری نیز یک مجموعه ورزشی و منطقه مسکونی با قابلیت شناسایی آشکار را در شهر لامرد هدف قرار داد.

گزارش اخیر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل حکم قضایی محسوب نمی‌شود، اما به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شده است.

روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از افرادی که در جریان جزئیات تحقیقات قرار گرفته‌اند، گزارش داد: افسران فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مختصات هدف را با استفاده از داده‌های قدیمی ارائه‌شده آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا تعیین کرده بودند.

در همین حال نیویورک تایمز در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۴) فاش کرد که آمریکا برای حمله به سالن ورزشی در لامرد، از یک موشک بالستیک استفاده کرده که پیش‌تر در شرایط رزمی آزمایش نشده بود.