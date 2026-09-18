مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران:
"جانفدای ایران" تجلی اقتدار ملی برای دفاع همهجانبه است
مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران با اشاره به حضور گسترده هزاران نفر از بسیجیان شهرداری تهران در رزمایش بزرگ «جانفدای ایران» گفت: این اجتماع بزرگ، جلوهای از همدلی و انسجام ملی و نمادی از آمادگی مردم برای ایستادگی در هر عرصهای است که کشور به حضور و مقاومت آنان نیاز داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
محمدمهدی حسنزاده، در حاشیه رزمایش بزرگ «جانفدای ایران» با اشاره به حضور گسترده بسیجیان شهرداری تهران در این اجتماع گفت: امروز شاهد حضور هزاران نفر از بسیجیان شهرداری تهران در این رویداد هستیم و گردانهای مقاومت با آمادگی در این رزمایش حضور یافتهاند.
وی با بیان اینکه «جانفدای ایران» جلوهای از حضور و آمادگی اقشار مختلف مردم در عرصههای مورد نیاز کشور است، افزود: این اجتماع بزرگ، نمادی از مشارکت مردم در عرصههای دفاع، امنیت و پیشرفت کشور است و نشان میدهد که بخشهای مختلف جامعه آمادگی دارند در هر عرصهای که کشور به حضور و همراهی آنان نیاز داشته باشد، نقشآفرینی کنند.
مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران ادامه داد: حضور گسترده مردم در این رویداد را میتوان جلوهای از پیوند میان مردم و مسئولیتهای ملی دانست؛ حضوری که در کنار نمایش آمادگی برای دفاع همهجانبه، بر ظرفیتهای مردمی در مسیر ساختن و پیشرفت کشور نیز تأکید دارد.
حسنزاده با اشاره به نقش بسیجیان شهرداری تهران در این رزمایش خاطرنشان کرد: حضور سازمانیافته بسیجیان شهرداری تهران در «جانفدای ایران» بیانگر آمادگی این مجموعه برای ایفای مسئولیتهای خود در عرصههای مختلف ؛ از آمادگی و خدمترسانی گرفته تا مشارکت در برنامههای ملی و اجتماعی و کمک به پیشبرد اهداف کشور است.
وی گفت: «جانفدای ایران» برای حاضران، صحنهای از همدلی، انسجام و آمادگی است؛ اجتماعی که در آن ظرفیتهای مردمی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند و تصویری از عزم عمومی برای حفاظت از کشور، خدمت به مردم و تلاش برای ساختن آیندهای آبادتر ارائه میکنند.