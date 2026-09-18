مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران با اشاره به حضور گسترده هزاران نفر از بسیجیان شهرداری تهران در رزمایش بزرگ «جان‌فدای ایران» گفت: این اجتماع بزرگ، جلوه‌ای از همدلی و انسجام ملی و نمادی از آمادگی مردم برای ایستادگی در هر عرصه‌ای است که کشور به حضور و مقاومت آنان نیاز داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی حسن‌زاده، در حاشیه رزمایش بزرگ «جان‌فدای ایران» با اشاره به حضور گسترده بسیجیان شهرداری تهران در این اجتماع گفت: امروز شاهد حضور هزاران نفر از بسیجیان شهرداری تهران در این رویداد هستیم و گردان‌های مقاومت با آمادگی در این رزمایش حضور یافته‌اند.

وی با بیان اینکه «جان‌فدای ایران» جلوه‌ای از حضور و آمادگی اقشار مختلف مردم در عرصه‌های مورد نیاز کشور است، افزود: این اجتماع بزرگ، نمادی از مشارکت مردم در عرصه‌های دفاع، امنیت و پیشرفت کشور است و نشان می‌دهد که بخش‌های مختلف جامعه آمادگی دارند در هر عرصه‌ای که کشور به حضور و همراهی آنان نیاز داشته باشد، نقش‌آفرینی کنند.

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران ادامه داد: حضور گسترده مردم در این رویداد را می‌توان جلوه‌ای از پیوند میان مردم و مسئولیت‌های ملی دانست؛ حضوری که در کنار نمایش آمادگی برای دفاع همه‌جانبه، بر ظرفیت‌های مردمی در مسیر ساختن و پیشرفت کشور نیز تأکید دارد.

حسن‌زاده با اشاره به نقش بسیجیان شهرداری تهران در این رزمایش خاطرنشان کرد: حضور سازمان‌یافته بسیجیان شهرداری تهران در «جان‌فدای ایران» بیانگر آمادگی این مجموعه برای ایفای مسئولیت‌های خود در عرصه‌های مختلف ؛ از آمادگی و خدمت‌رسانی گرفته تا مشارکت در برنامه‌های ملی و اجتماعی و کمک به پیشبرد اهداف کشور است.

وی گفت: «جان‌فدای ایران» برای حاضران، صحنه‌ای از همدلی، انسجام و آمادگی است؛ اجتماعی که در آن ظرفیت‌های مردمی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و تصویری از عزم عمومی برای حفاظت از کشور، خدمت به مردم و تلاش برای ساختن آینده‌ای آبادتر ارائه می‌کنند.