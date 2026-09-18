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مستند «تاج و خون» با بهرهگیری از اسناد منتشرنشده منتسب به سازمانهای اطلاعاتی سیا وامآیسیکس، به بررسی ابعاد مختلف استعمار و نقش قدرتهای غربی در شکلگیری برخی تحولات و بحرانهای تاریخی میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «تاج و خون» با روایتی تاریخی، به بررسی بخشی از تحولات سیاسی و اجتماعی جهان و تأثیر سیاستهای استعماری قدرتهای بزرگ در شکلگیری این رویدادها میپردازد.
این مستند با استفاده از اسناد و شواهد تاریخی، موضوعاتی از جمله کشتار غیرنظامیان، مداخلات سیاسی و کودتاهای مرتبط با منابع نفتی را بررسی و تلاش میکند تصویری از روند تحولات دوران استعمار و پیامدهای آن ارائه کند.
«تاج و خون» امشب ساعت ۱۹ از شبکه مستند پخش میشود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۸ روی آنتن خواهد رفت.