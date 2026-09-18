مستند «تاج و خون» با بهره‌گیری از اسناد منتشرنشده منتسب به سازمان‌های اطلاعاتی سیا و‌ام‌آی‌سیکس، به بررسی ابعاد مختلف استعمار و نقش قدرت‌های غربی در شکل‌گیری برخی تحولات و بحران‌های تاریخی می‌پردازد.

«تاج و خون»؛ روایتی مستند از استعمار و بحران‌های معاصر جهان از شبکه مستند

«تاج و خون»؛ روایتی مستند از استعمار و بحران‌های معاصر جهان از شبکه مستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «تاج و خون» با روایتی تاریخی، به بررسی بخشی از تحولات سیاسی و اجتماعی جهان و تأثیر سیاست‌های استعماری قدرت‌های بزرگ در شکل‌گیری این رویداد‌ها می‌پردازد.

این مستند با استفاده از اسناد و شواهد تاریخی، موضوعاتی از جمله کشتار غیرنظامیان، مداخلات سیاسی و کودتا‌های مرتبط با منابع نفتی را بررسی و تلاش می‌کند تصویری از روند تحولات دوران استعمار و پیامد‌های آن ارائه کند.

«تاج و خون» امشب ساعت ۱۹ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۸ روی آنتن خواهد رفت.