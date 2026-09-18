عملیات اجرایی سه طرح آموزش و پرورش سمنان با هدف توسعه زیرساخت‌های رفاهی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مراد دوست‌محمدیان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان سمنان گفت: درمانگاه خیرساز فرهنگیان، در زمینی به مساحت ۹۰۰ مترمربع و با ۴۵۰ مترمربع زیربنا احداث می‌شود که طی شش ماه آینده با هزینه ۱۷ تا ۲۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می رسد.

وی افزود: مجموعه تجاری سه‌واحدی آموزش و پرورش با زیربنای ۴۰۰ مترمربع و هزینه ۳ میلیارد تومان نیز به بهره‌برداری رسید.

دوست‌محمدیان گفت: پروژه دارالقرآن مرکزی سمنان در زمینی به مساحت ۸۰۰ مترمربع و با زیربنای هزار و ۶۰۰ مترمربع اجرا می‌شود و هنرستان چهارکلاسه تربیت‌بدنی نیز با هزینه ۱۲ میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۲۰۰ مترمربع احداث خواهد شد.