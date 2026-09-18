مدیرکل مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: سازمان بهزیستی با استفاده از ظرفیت خیرین، مردم و شرکای اجتماعی، تأمین بخشی از نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان جامعه هدف را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجتبی حسین‌نژاد در آستانه سال تحصیلی ۱۴۰۵ در خصوص برنامه های بهزیستی برای رفع دغدغه خانواده‌های تحت حمایت این سازمان برای تامین لوازم التحریر فرزندان گفت: پویش «همه حاضر» به یاد ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب شکل گرفته است و در قالب این پویش، هدف‌گذاری شده برای ۱۶۸ هزار دانش‌آموز خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی لوازم‌التحریر و اقلام مورد نیاز تحصیلی با مشارکت مردم، خیرین و نیکوکاران تأمین شود.

وی افزود: در همین راستا، پویش ملی «همه حاضر» با مشارکت سازمان بهزیستی کشور و شرکت ایرانسل با هدف حمایت از دانش‌آموزان خانواده‌های تحت پوشش و تأمین لوازم‌التحریر مورد نیاز آنان اجرا شده است.

حسین نژادافزود: سازمان بهزیستی تلاش می‌کند با جلب این مشارکت‌ها، بخشی از دغدغه خانواده‌ها در آستانه آغاز سال تحصیلی را کاهش دهد.

معاون مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از مردم و خیرین دعوت کرد در پویش «همه حاضر» مشارکت کنند و گفت: علاقه‌مندان می‌توانند کمک‌های خود را از طریق شماره حساب ۶۰۳۷۹۹۱۰۰۰۰۰۰۰۱۲ نزد بانک ملی ایران، درگاه مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی به نشانی mosharekat.behzisti.ir و همچنین کد دستوری #۱۲۳* به این پویش اختصاص دهند.

حسین‌نژاد افزود: مشارکت مردم و خیرین می‌تواند در تأمین نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان خانواده‌های تحت پوشش و ایجاد فرصت برابر برای ادامه تحصیل آنان نقش مؤثری داشته باشد و امیدواریم با همراهی مردم، دانش‌آموزان جامعه هدف بهزیستی سال تحصیلی جدید را با آرامش و امکانات مناسب‌تری آغاز کنند.