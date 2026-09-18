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مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه شاهد کاهش دو تا چهار درجهای دمای هوا در خوزستان خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری بیان کرد: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی امروز و همچنین از روز یکشنبه به بعد سرعت وزش بادها در مناطق جنوبی، غربی و تا حدودی مرکزی استان بصورت متوسط گاهی همراه با تندباد لحظهای خواهد بود.
وی گفت : همچنین طی فردا و پس فردا جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبی و جنوبِ شرقی، مرکزی و غربی و طی روز یکشنبه وقوع پدیده مه رقیق در سواحل و مناطق جنوبی استان خواهد شد. طی روزهای یکشنبه و دوشنبه روند کاهش ۲ تا ۴ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود.
در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۵.۹ و ایذه با دمای ۱۹.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۳.۴ و کمینه دمای ۲۴.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.