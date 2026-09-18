به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کل دادگستری مازندران از تعیین تکلیف و تحویل کارخانه کنسانتره در شهرک صنعتی رجه بابل به برنده مناقصه خبر داد و گفت: با پیگیری‌های قضایی و رفع موانع موجود، این واحد تولیدی پس از سال‌ها توقف در مسیر فعالیت مجدد قرار گرفته و زمینه اشتغال بیش از ۲۰۰ نفر فراهم خواهد شد.

عباس پوریانی افزود: در جریان بازدید اخیر از شهرک صنعتی رجه شهرستان بابل و بررسی مشکلات واحد تولیدی کنسانتره، بر ضرورت تعیین تکلیف این کارخانه و رفع موانع موجود تأکید و برای حل و فصل مشکلات آن مهلت یک ماهه صادر شد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: با پیگیری دستگاه قضایی استان، حل و فصل اختلاف میان خریدار و بانک در دستور کار قرار گرفت و اقدامات لازم برای تعیین تکلیف این واحد تولیدی انجام شد.

پوریانی ادامه داد: در پی ورود و پیگیری دستگاه قضایی استان، کارخانه کنسانتره با حضور رئیس حوزه قضایی بخش بندپی شرقی، فرمانده انتظامی این بخش و مدیرعامل شهرک صنعتی رجه، به برنده مناقصه تحویل داده شد.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: فعالیت این واحد تولیدی به دلیل اختلاف میان خریدار و بانک صادرات، سال‌ها متوقف مانده بود که با تعیین تکلیف و رفع مشکل، زمینه برای از سرگیری و فعالیت مجدد آن فراهم شده است.

پوریانی حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال را از اولویت‌های مهم دادگستری استان عنوان و خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی، رفع موانع حقوقی و قضایی واحد‌های تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ظرفیت‌های اقتصادی را با جدیت دنبال می‌کند.

گفتنی است تحویل این واحد تولیدی به برنده مناقصه، علاوه بر تعیین تکلیف یک واحد صنعتی متوقف، زمینه را برای ایجاد اشتغال بیش از ۲۰۰ نفر فراهم نموده و می‌تواند به رونق فعالیت‌های اقتصادی در منطقه کمک کند.