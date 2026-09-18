تیم فوتسال پالایش نفت بندرعباس در هفته پنجم لیگ برتر کشور تیم گیتی پسند اصفهان را شکست داد و به صدر جدول بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ این مسابقه دیروز (۲۶ شهریور) در سالن پیروزی شهر اصفهان با نتیجه ۲ بر یک به نفع نماینده هرمزگان به پایان رسید.

در جدول رده بندی تیم فوتسال پالایش نفت بندرعباس با کسب ۱۳ امتیاز به صدر جدول بازگشت.

اما فولاد هرمزگان دیگر نماینده استان، امروز (۲۷ شهریور) از ساعت ۱۹ در سالن اروند بندرعباس به مصاف تیم پالایش نفت اصفهان می‌رود.

در جدول تیم فولاد هرمزگان با کسب ۹ امتیاز سوم است و تیم پالایش نفت اصفهان با ۴ امتیاز در مکان دهم جای دارد.

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