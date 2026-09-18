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شورای صنفی، رفاهی دانشجویان دانشگاههای کشور، در پی اعلام نرخهای جدید غذای دانشجویی و افزایش قابل توجه سهم پرداختی دانشجویان نوبت دوم، در نامهای به وزیر علوم بازنگری و کاهش این نرخ را درخواست کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، متن نامه درخواستی شورای صنفی - رفاهی دانشجویان دانشگاه های کشور از آقای سیمایی صراف وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری به شرح زیر است:
با سلام و احترام
قیمت وعده های غذایی این گروه در برخی دانشگاه ها نسبت به گذشته، نزدیک سه برابر شده است افزایشی که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی ، فشار قابل توجهی بر دانشجویان و خانواده های آنها وارد می کند.
بر اساس آخرین دادههای رسمی مرکز آمار ایران تا سال ۱۴۰۳، سهم هزینه خوراک در دهکهای پائین درآمدی به حدود نیمی از کل هزینههای خانوار رسیده و حدود ۸۰ درصد درآمد خانوارها صرف هزینههای جاری میشود. این ارقام مربوط به سال ۱۴۰۳ است و پس از آن کشور با مجموعهای از بحرانها و فشارهای اقتصادی مواجه شده است بنابراین شرایط فعلی را نمیتوان با وضعیت آن سال یکسان دانست.
در چنین شرایطی افزایش هزینههای ضروری میتواند برخی دانشجویان نوبت دوم را برای تامین مخارج خود به اشتغال در کنار تحصیل ناگزیر کند و همچنین میتوان گفت نوبت دوم نیز به هیچ عنوان معادل برخورداری اقتصادی بیشتر نیست.
از سویی دیگر در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، ۲۲ هزار میلیارد تومان برای حوزه تغذیه دانشجویی اختصاص یافته که نشاندهنده جایگاه حمایت از تغذیه دانشجویان در سیاستهای رفاهی کشور است. با این حال برخلاف صحبتهای انجام شده در جلسات، شاهد کاهش یارانه اختصاص یافته به وعده صبحانه از ۱۲۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان هستیم.
در شرایط بحرانی خدمات رفاهی باید نقش ضربه گیر اقتصادی داشته باشند و بخشی از فشار هزینههای زندگی را از دانشجو و خانواده او کاهش دهند نه اینکه خود به عاملی برای تشدید آن تبدیل شوند.
لذا درخواست میشود ضمن بازنگری و کاهش سهم پرداختی دانشجویان نوبت دوم در تعیین نرخهای هزینه، قدرت خرید خانوار و شرایط اقتصادی روز کشور مورد توجه قرار گرفته و از ظرفیت اعتبارات حمایتی تغذیه برای کاهش فشار مالی بر دانشجویان استفاده شود.
نامه وزیر علوم و اسامی دانشگاه های امضاء کننده در جدول زیر آمده است: