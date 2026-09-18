نیروگاه برق‌آبی سد مهاباد با تولید ۱۴ هزار مگاوات‌ساعت انرژی الکتریکی از ابتدای سال جاری، جایگاه خود را به عنوان یک زیرساخت حیاتی در شبکه انرژی منطقه تثبیت کرد؛ همزمان، مدیریت منابع آب شهرستان با تکیه بر استراتژی تعادل بین منابع و مصارف و انسداد چاه‌های غیرمجاز، نقشی کلیدی در صیانت از سفره‌های زیرزمینی و حرکت به سوی احیای دریاچه ارومیه ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، خالد رحمانی، مدیر امور آب مهاباد، با تشریح عملکرد این مدیریت در حوزه انرژی و حفاظت از منابع آبی اظهار کرد: نیروگاه برق‌آبی سد مهاباد، فراتر از رسالت اصلی خود در تنظیم جریان آب، توانسته است در سال جاری بیش از ۱۴ هزار مگاوات‌ساعت انرژی پاک تولید کرده و به شبکه سراسری تزریق کند که این دستاورد، نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای بهره‌برداری بهینه از تاسیسات سد است.

وی با اشاره به اهمیت تأمین امنیت غذایی منطقه افزود: علاوه بر تولید انرژی، تأمین و توزیع حقابه ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی پایاب سد مهاباد، با نظارت مستمر و مدیریت دقیق منابع انجام شده است. در شرایط حساس کم‌آبی، اولویت اصلی ما کنترل برداشت‌ها و مدیریت هوشمند توزیع آب برای جلوگیری از هدررفت و تضییع حقوق سایر بهره‌برداران است.

مدیر منابع آب مهاباد با تأکید بر برخورد قاطع با تخلفات در حوزه منابع زیرزمینی تصریح کرد: در راستای اجرای برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه و حفاظت از ذخایر استراتژیک آب، طی دو ماه اخیر ۱۱ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و اصلاح قدرت برق ۳۵۰ حلقه چاه کشاورزی در سامانه «ساماب» نهایی شده است. همچنین با تمدید ۱۰۲ فقره پروانه بهره‌برداری و ارائه بیش از ۱۷۰ مورد خدمات فنی به متقاضیان، تلاش بر این است تا بهره‌برداری از منابع زیرزمینی در چارچوب قانون و به‌صورت نظام‌مند انجام شود.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات مدیریت شهری با همکاری امور آب اشاره کرد و گفت: عملیات لایروبی حدود یک کیلومتر از رودخانه فصلی داخل شهر مهاباد، با هدف رفع موانع بستر و افزایش ظرفیت آب‌گذری جهت پیشگیری از مخاطرات سیلاب و ارتقای ایمنی شهری انجام شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات این مدیریت در حوزه‌های مختلف، با هدف ایجاد تعادل میان منابع و مصارف و صیانت از ذخایر آب زیرزمینی تنظیم شده است؛ چرا که مدیریت پایدار آب، پیش‌شرط توسعه متوازن و تحقق اهداف زیست‌محیطی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است.