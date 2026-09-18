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نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش تردد در محور قدیم ساوه ـ همدان، خواستار احیای ردیف بودجه ملی این پروژه شد و تأکید کرد که ادامه تأمین اعتبار از محل منابع استانی، روند تکمیل آن را با محدودیت مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجتالاسلام محمد سبزی در جریان بازدید از محورهای مواصلاتی بخش نوبران اظهار داشت: این محور طی سالهای گذشته به دلیل نداشتن ردیف بودجه ملی، عمدتاً از محل اعتبارات استانی پیگیری شده و همین موضوع، اجرای پروژه را با محدودیتهایی روبهرو کرده است.
وی افزود: در چند سال اخیر حدود ۱۴ کیلومتر از این مسیر از سمت ساوه زیرسازی و پنج کیلومتر نیز آسفالت شده است. در سفر اخیر معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری نیز برای تأمین اعتبار و تکمیل آسفالت بخش زیرسازیشده قول مساعد داده شده است.
سبزی با تأکید بر ضرورت احیای ردیف بودجه ملی تصریح کرد: با توجه به افزایش تردد در این محور، استفاده مردم مناطق روستایی و شهرهای پیرامونی و همچنین افزایش بار ترافیکی آزادراه همدان ـ تهران، بازگشت پروژه به اعتبارات ملی ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع با همکاری استاندار و فرماندار ساوه پیگیری خواهد شد تا با ایجاد ردیف بودجه ملی، امکان تأمین اعتبار پایدار و تسریع در تکمیل و بهسازی محور قدیم ساوه ـ همدان فراهم شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی نیز اعلام کرد: در محور بیات بخش نوبران، یک قرارداد روکش آسفالت به ارزش ۲۰ میلیارد تومان برای محدودهای به طول ۶.۵ کیلومتر در نظر گرفته شده و قرارداد دیگری به ارزش ۵۴ میلیارد تومان نیز برای عملیات بهسازی و روکش آسفالت در حال اجراست.
وی درباره تردد کامیونهای حامل سیمان در محور بیات نیز گفت: موضوع تردد خودروهای سنگین و بارگیریهای خارج از ظرفیت باید مدیریت شود تا از آسیب مضاعف به محور جلوگیری شود و در صورت امکان، تردد این خودروها به مسیرهای اصلی هدایت گردد.