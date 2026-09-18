به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت‌الاسلام محمد سبزی در جریان بازدید از محور‌های مواصلاتی بخش نوبران اظهار داشت: این محور طی سال‌های گذشته به دلیل نداشتن ردیف بودجه ملی، عمدتاً از محل اعتبارات استانی پیگیری شده و همین موضوع، اجرای پروژه را با محدودیت‌هایی روبه‌رو کرده است.

وی افزود: در چند سال اخیر حدود ۱۴ کیلومتر از این مسیر از سمت ساوه زیرسازی و پنج کیلومتر نیز آسفالت شده است. در سفر اخیر معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری نیز برای تأمین اعتبار و تکمیل آسفالت بخش زیرسازی‌شده قول مساعد داده شده است.

سبزی با تأکید بر ضرورت احیای ردیف بودجه ملی تصریح کرد: با توجه به افزایش تردد در این محور، استفاده مردم مناطق روستایی و شهر‌های پیرامونی و همچنین افزایش بار ترافیکی آزادراه همدان ـ تهران، بازگشت پروژه به اعتبارات ملی ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع با همکاری استاندار و فرماندار ساوه پیگیری خواهد شد تا با ایجاد ردیف بودجه ملی، امکان تأمین اعتبار پایدار و تسریع در تکمیل و بهسازی محور قدیم ساوه ـ همدان فراهم شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی نیز اعلام کرد: در محور بیات بخش نوبران، یک قرارداد روکش آسفالت به ارزش ۲۰ میلیارد تومان برای محدوده‌ای به طول ۶.۵ کیلومتر در نظر گرفته شده و قرارداد دیگری به ارزش ۵۴ میلیارد تومان نیز برای عملیات بهسازی و روکش آسفالت در حال اجراست.

وی درباره تردد کامیون‌های حامل سیمان در محور بیات نیز گفت: موضوع تردد خودرو‌های سنگین و بارگیری‌های خارج از ظرفیت باید مدیریت شود تا از آسیب مضاعف به محور جلوگیری شود و در صورت امکان، تردد این خودرو‌ها به مسیر‌های اصلی هدایت گردد.