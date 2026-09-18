استاندار خراسان جنوبی امروز در بازدید از روند اجرای خط انتقال گاز نهبندان به سربیشه از بهره برداری این خط انتقال گاز تا قبل از شروع فصل زمستان امسال خبرداد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی صبح امروز در بازدید از روند اجرای خط انتقال گاز نهبندان به سربیشه گفت: این طرح یکی از طرح‌های بزرگ و راهبردی شرکت ملی گاز در شرق کشور است که با پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی، براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده قبل از فرارسیدن فصل زمستان به بهره‌برداری خواهد رسید.

سید محمدرضا هاشمی با اشاره به طول حدود ۱۳۰ کیلومتری این خط انتقال گاز افزود: براساس قراردادی که با پیمانکار پروژه منعقد شده عملیات اجرایی باید حداکثر تا پایان شهریورماه به اتمام برسد و خط انتقال گاز نهبندان–سربیشه به خط گاز سربیشه–بیرجند متصل شود.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از عملیات اجرایی پروژه انجام شده، گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در پروژه ثبت و مصالح و کالا‌های مورد نیاز نیز به‌صورت کامل تأمین شده که این موضوع، زمینه را برای تسریع در روند عملیات اجرایی پروژه فراهم کرده است.

هاشمی با قدردانی از مجموعه پیمانکار و عوامل اجرایی پروژه افزود: عملیات اجرایی خط انتقال گاز در ۱۷ محور به‌صورت همزمان در حال انجام است و با توجه به سرعت عملیات، طرح به مراحل پایانی خود نزدیک شده و فاصله چندانی تا اتصال آن به خط انتقال گاز سربیشه – بیرجند باقی نمانده است.

وی با اشاره به ظرفیت انتقال گاز این خط نیز گفت: با تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه، امکان انتقال و توزیع حدود ۸ تا ۱۰ میلیون مترمکعب گاز فراهم خواهد شد که نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های گازرسانی منطقه خواهد داشت.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه مصرف گاز استان در اوج مصرف و بدون احتساب نیروگاه‌ها، بیش از ۷ میلیون مترمکعب در شبانه‌روز است، افزود: اجرای این خط انتقال علاوه بر تأمین نیاز‌های استان ظرفیت مناسبی برای پشتیبانی از شبکه گاز و کمک به تأمین نیاز استان خراسان رضوی نیز ایجاد خواهد کرد.

استاندار با بیان اینکه این طرح در کمتر از هشت ماه وارد مرحله اجرا شده و تلاش مجموعه‌های اجرایی بر این است که در کمتر از یک سال به مرحله بهره‌برداری برسد، گفت: این سرعت عمل در اجرای پروژه‌های زیرساختی، نمونه‌ای از یک کار جهادی است که با همدلی و همکاری دستگاه‌های مختلف در حال انجام است.

هاشمی با بیان اینکه حدود سه همت برای اجرای خط انتقال گاز پیش‌بینی شده بود که خوشبختانه دولت در چارچوب تعهدات خود، اعتبارات مربوط به این پروژه را تأمین و پرداخت کرده ، افزود: در سفر رئیس جمهور به استان پروژه‌های زیرساختی و کلیدی از جمله خط انتقال گاز و راه‌آهن مورد توجه قرار گرفت و منابع مناسبی برای تسریع در اجرای این طرح‌ها اختصاص یافت.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: طی دو سال گذشته، حدود ۵ هزار میلیارد تومان به پروژه راه‌آهن استان تزریق شده و حدود ۳ هزار میلیارد تومان نیز برای پروژه‌های گازرسانی اختصاص یافته است که این اعتبارات روند اجرای طرح‌های مهم و زیرساختی استان را شتاب بخشید.

هاشمی با تأکید بر اهمیت تکمیل بموقع خط انتقال گاز نهبندان–سربیشه افزود: امیدواریم با تداوم روند فعلی اجرای پروژه و تکمیل عملیات در موعد مقرر، پیش از ورود به فصل سرما شاهد بهره‌برداری از این خط باشیم و در زمستان پیش‌رو، مردم استان با کمبود گاز مواجه نشوند.

وی از همراهی مردم استان در مدیریت مصرف گاز طی سال گذشته قدردانی کرد و گفت: مردم خراسان جنوبی در سال گذشته همکاری بسیار خوبی در زمینه مصرف بهینه گاز داشتند و این همراهی در عبور از روز‌های سرد سال نقش مؤثری داشت، بنابراین امیدواریم در زمستان پیش‌رو نیز با تداوم این همکاری شاهد مصرف بهینه و پایدار گاز در استان باشیم.