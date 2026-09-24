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فرمانده انتظامی سرخه از دستگیری ۱۳ خردهفروش مواد مخدر و کشف یک کیلوگرم تریاک در اجرای طرح آرامش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ مهدی شهابالدین گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و پاسخگویی به مطالبات مردمی، طرح جمعآوری و برخورد با معتادان و خردهفروشان مواد مخدر در شهرستان سرخه اجرا شد.
وی افزود: در اجرای این طرح، ۱۳ خردهفروش مواد مخدر دستگیر و در مجموع یک کیلوگرم مواد مخدر سنتی از نوع تریاک از آنان کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان سرخه خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند و اقدامات پلیس برای برخورد با فروشندگان و توزیعکنندگان مواد مخدر ادامه دارد.